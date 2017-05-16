Рыдающая Борисова признала свою страшную болезнь

Скандально известная телеведущая Дана Борисова вышла на связь из реабилитационной клиники в Таиланде. Плачущая звезда публично признала свою страшную болезнь.

Ранее стало известно, что бывший муж Борисовой Максим Аксенов через суд решил сделать так, чтобы дочь Даны Полина всегда жила с ним. Он утверждает, что не собирается лишать телеведущую родительских прав, просто хочет, чтобы ребенок был при нем.

На шоу "Пусть говорят" Андрей Малахов устроил телемост с блондинкой. В студии в этот момент была ее мама. Увидев родительницу и услышав от нее ласковые слова, Борисова пустила слезу.

Затем трезвая и адекватная Дана поблагодарила друзей и Андрея Малахова за помощь в лечении. "Я сейчас нахожусь в процессе реабилитации. Я осознала свою проблему. Я ее признала. Не ожидала, что такой удар будет. Всегда с Максимом обо всем договаривались", – переживает Борисова.

Телеведущая объяснила, почему пристрастилась к запрещенным препаратам. "У меня был надлом в последние годы. И я заболела. Да, говорите, что я наркоманка, но это болезнь. Это может случиться с каждым. Поверьте, это болезнь!" – эмоционально заявила Дана.

"Не хочу говорит гадости про Максима, а мне есть, что сказать. Но все знают, я не притворялась, я всегда жила ради дочери. Не поставила на себе крест, но мне не слишком интересно устроить личную жизнь. Все, что я делала и буду делать, я буду делать ради Полины. Это единственная и самая большая любовь в моей жизни. Я приду за ней в школу и заберу домой, – пообещала Борисова. – Она уйдет со мной из школы. Но я должна быть здоровой, сильной, интересной, готовой к этому. Мне необходимо время".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Апр 18 2017 в 6:05 PDT

Напомним, в конце апреля в эфире шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" мать объявила о том, что ее дочь ведущая Дана Борисова на протяжении нескольких лет нарко– и алкозависима. Екатерина Ивановна обратилась за помощью к телевизионщикам и друзьям Даны, чтобы спасти известную блондинку от пагубных пристрастий.