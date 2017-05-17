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Муж Даны Борисовой набросился на Малахова

Андрей Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Бывший муж Даны Борисовой Максим Аксенов, которому теледива родила дочку Полину, кипит от ярости из-за шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Бизнесмен заявил, что будет судиться с обидчиками.
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Накануне Малахов на всю страну рассказал о грязном белье Аксенова. Телеведущий сообщил, что бизнесмен якобы нагулял на стороне ребенка. Любовницу свою он бросил. А когда та сообщила ему, что беременна, Максим попросил ее сделать аборт.

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Финансовую помощь женщине Аксенов не оказывает, на звонки не отвечает, общение не поддерживает. После этой исповеди Малахов пообещал беременной Валерии подарить коляску.

Однако это не единственная причина, из-за чего у Аксенова претензии к создателям шоу "Пусть говорят". На этой передаче, по словам бизнесмена, многие участники его оболгали. В том числе мать Даны Борисовой.

Максима категорически не устроило голословное обвинение в том, что он хочет лишить родительских прав Дану. По факту это не так. 3 мая Аксенов обратился в суд с просьбой, чтобы ребенок на официальных основаниях проживал у него.

"Я не собираюсь лишать Дану родительских прав и общения с Полиной, – заверил бизнесмен. – Если Дана была бы в Москве или на связи, никакого шоу не было бы, мы еще зимой договорились с ней о проживании Полины со мной".

Аксенов решил отстаивать свою честь в суде. "Сейчас же мы вынуждены обратиться в высшие инстанции. Также готовим иски о клевете на некоторых персонажей и участников программы "Пусть говорят", – цитирует Максима сайт "Комсомольская правда".

Аксенов недоволен тем, что его личную жизнь сделали достоянием общественности. "Никогда не мог подумать, что Первый канал, канал федерального масштаба, может опуститься до уровня желтой прессы. Думаю, некоторым представителям программы "Пусть говорят" пора вернуться в институт и заново пройти курс по этике, подучить клятву журналиста! По-моему, они не совсем точно понимают слова нелицемерно, правдиво, достоверно, справедливость и пристрастие!" – негодует Максим.

Из-за того, что Малахов регулярно выпускает в эфир в прайм-тайм маму Даны Борисовой Екатерину Ивановну, которая излагает исключительно свою субъективную точку зрения, у дочери Борисовой начались серьезные проблемы.

"Дану упрятали от ребенка, с ней нет связи уже несколько недель. Полине журналисты с Екатериной Ивановной устроили травлю в школе. Полина не может ходить на занятия и нормально учиться", – пожаловался на неправомерные действия репортеров и матери телеведущей Аксенов.

Автор: Елена Алешина17 мая 2017, 14:36

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