У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим

В Сети заговорили о новом романе певицы и автора-песенника Ирины Дубцовой. Артистку заметили в обществе известного телеведущего, бывшего футболиста Евгения Савина.

На днях Ирина Дубцова вышла в свет не в гордом одиночестве, а в компании импозантного мужчины. На вечеринку, организованную мужским журналом GQ, певица пришла вместе с ведущим спортивного телеканала "Матч ТВ", экс-футболистом Евгением Савиным. На мероприятии Дубцова и Савин не отходили друг от друга, держались за руки, а после уехали вместе, утверждает паблик Super.ru.

Отметим, что с данного мероприятия Ирина Дубцова опубликовала фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, однако ни на одной из них певица не позирует с Евгением Савиным.

Не секрет, что артиста предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. В недавнем интервью Дубцова сказала: "Да, я часто пою о любви, но замуж пока второй раз не собираюсь, мне же не 90 лет, успею еще! Я для себя поняла, что мой мужчина должен быть моим другом – вот это залог крепких отношений. Не страсть, не суперсекс, не деньги. Друг. Сейчас мне нравится один мужчина, но на данный момент статус такой: все сложно". Имела ли в виду Ирина отношения с Евгением, неизвестно.

О самом Савине информации тоже немного. После того, как он завершил спортивную карьеру и начал сотрудничать с "Матч ТВ", Евгения стали называть любимчиком Тины Канделаки, генерального продюсера телеканала.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Savin Evgeny (@sava9) Май 31 2017 в 12:57 PDT

О первом эфире Савин рассказывал в интервью 2016 года:"Это были сильные эмоции! Пилот снимали в Питере, потому что оттуда главная звезда нашей программы Сергей Шнуров. Приходит Юра, потом в кадр садится Шнур и начинает так отжигать, что я смотрю и думаю: куда я вообще-то попал, что буду здесь делать? Рядом удивительные парни, различающие художников Мане и Моне, прочитавшие все книги в мире. Но ребята меня опекали, и к десятому эфиру благодаря их поддержке я почувствовал – круто, интересно, у меня получается. А еще своему телепрогрессу я обязан Тине Канделаки, она постоянно подталкивает меня к саморазвитию, за что ей огромное спасибо".