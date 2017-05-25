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Дубцова проводит время с бывшим мужем

Ирина Дубцова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певица порадовала поклонников совместным снимком с Романом Черницыным. Подписчики Дубцовой предположили, что бывшие супруги воссоединились.
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"Отличное качество! А вот качество фото не очень. #родственники#любимыйребенок#мужбывший", – подписала фотографию Ирина. Обожатели звездной пары расстроенно комментируют фото, хештеги под которым напоминают, что муж все-таки бывший. Поклонников не покидает надежда, что Ирина и Роман однажды воссоединятся. Они аргументируют это тем, что артисты очень похожи и выглядят весьма счастливыми.

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Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

"Блин, вы такие красивые. Как жаль, что вы не вместе!", "Очень красивая семья! Была маленькой девочкой, когда плакала у экрана ТВ в момент, когда он сделал вам предложение! Очень жаль, что вы разошлись. Счастья вам", "Зато вы здесь классные! Семья! Пускай и не вместе родители, зато сыну счастье и мама, и папа рядом! Молодцы", – восторгаются интернет-пользователи. Ирину то и дело хвалят в комментариях, считая мудрой женщиной, ведь ей удалось сохранить прекрасные отношения с экс-супругом.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

Напомним, что пара Ирины и бывшего солиста группы Plazma считалась одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Их история любви походила на бразильский сериал, а за отношениями наблюдала вся страна. Каково же было удивление поклонников, когда в 2008 году они приняли решение расстаться. Ирина ушла к другу Игоря Крутого Тиграну, что стало настоящим ударом как для Романа, так и для публики.

Автор: Василиса Моргунова25 мая 2017, 13:13
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