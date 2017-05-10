Ирину Дубцову боится сын

Певица рассказала о методах воспитания ребенка. Она учит отпрыска достигать компромиссов.

Сыну Ирины Дубцовой Артему недавно исполнилось 11 лет. Певица рассказала, как управляется с ним. "Сын меня боится, хотя я крайне редко его ругаю, – уверяет она. – Я могу повысить голос, но вот руку на ребенка никогда не подниму, и он это прекрасно знает".

Дубцова пожаловалась, что самая большая проблема сейчас – нежелание сына делать уроки. Меж тем певица считает, что ее ребенок умен и развит не по годам, например, не делает ошибок в правописании. "Многих вещей, которые знает Артем, не знаю даже я. Иногда чувствую себя дурочкой рядом с ним", – заявила Дубцова в интервью журналу "Антенна".

Другая проблема звездной мамы – онлайн-игры, которым ее чадо посвящает немало времени. Певица пытается донести до сына, что реальные деньги, которые он просит у нее для перехода на новый уровень, не должны тратиться на виртуальные покупки. В качестве компромисса Ирина приобрела "Монополию" и теперь каждый свободный вечер играет с сыном.

Напомним, роман Ирины Дубцовой и солиста группы Plazma Романа Черницына завязался в 2004 году. Тогда певица в прямом эфире популярного телешоу "Фабрика звезд" приняла предложение музыканта выйти за него замуж. У супругов родился сын Артем, но спустя два года после свадьбы они расстались. Несмотря на это, Ирине и Роману удалось сохранить дружеские отношения.

