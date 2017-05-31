Бузова о браке: Мне ставились условия и ультиматумы

Ольга Бузова дала откровенное интервью. Она раскрыла подробности своего брака с футболистом с Дмитрием Тарасовым и рассказала о новом избраннике.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод в самом конце 2016 года. Однако до сих пор личная жизнь телеведущей и футболиста будоражит воображение общественности. Весьма искусно генерирует интерес к своей жизни и сама Ольга. Так, она рассказала о том, что ее брак был вовсе не таким идеальным, как казалось со стороны.

"Настоящий мужчина, если полюбит, будет счастлив за свою женщину, если она получает удовольствие от того, чем занимается. В браке я жила совсем не так. Мне ставились и условия, и ультиматумы, меня сдерживало огромное количество запретов. Больше я так не согласна!" – категорично заявила Бузова.

Прозябать в безвестности и одиночестве телеведущая и новоиспеченная певица не намерена. Она много работает и уже сформулировала для себя образ нового избранника. "Чтобы начать всерьез ухаживать за такой девушкой, как я, нужно быть очень сильным и уверенным в себе человеком. И тот, кто первый решится… тот и выиграет. Есть такая прит­ча: за девушкой ухаживали два парня. У одного было 100 рублей, у другого – 20. Первый потратил на девушку 50 рублей, второй – 20. Она выбрала второго, ведь он отдал все! Вот и для меня важна не финансовая составляющая, а как мужчина будет себя проявлять", – цитируют ведущую реалити-шоу "Дом-2" "7 Дней".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 17 2016 в 9:34 PDT

Пока же Бузова всю себя посвятила работе. Она рассказала: "Я работаю практически круглосуточно и получаю удовольствие от всего, что происходит в моей жизни. У меня сейчас заряд энергии такой, как будто мне 18 лет, жажда жизни, доходящая до сумасшествия. Я принадлежу себе впервые за долгие годы".