Ольга Бузова устала от фальши в отношениях

Звезда "Дома-2" рассказала, чего ей не хватает в жизни. Оказалось, она мечтает не о шикарных букетах, а о внимании и заботе.

Телеведущая Ольга Бузова была номинирована за лучший старт на музыкальной премии канала RU.TV, но ушла без награды. Впрочем, она не расстроилась. "Самая большая победа – зрительская любовь, – заявила Бузова корреспонденту Dni.Ru. – Она или есть, или нет, и ее не купишь ни за какие деньги. У меня – курс на победу. Буду всячески развивать себя и, поверьте, я вас еще не раз удивлю".

Ее подруга Виктория Боня поспешила с утешениями: "Оль, не удивлюсь, если тебя намеренно опрокидывают! Еще ни один артист в России не имел таких результатов, ведь по рейтингу в iTunes уже ясно, что это прорыв! Но только не смей отчаиваться! Пусть тебя это только мотивирует. Я лично на козни врагов отвечаю еще более усиленной работой в достижении целей. А не было бы этих врагов, может, уже бы и расслабилась давно! Наш успех – это лучшая месть всем завистникам!"

Многие со скепсисом относятся к вокальным данным Бузовой, но некоторые почитатели делают звезде "Дома-2" роскошные подарки. Dni.Ru спросили у Ольги, что она любит больше всего.

"Для меня самое важное – это внимание, заверила Бузова. – Ведь можно отправить с водителем 150 роз, а можно просто позвонить и спросить: "Ты проголодалась? Может быть, тебе привезти поесть?" Для меня сейчас самое важное – отношение. Я устала от фальши и очень хочу, чтобы в моей жизни появился человек, который по-настоящему меня полюбит".

На премию Бузову привез водитель – она была в рыцарских доспехах, а в них не очень-то порулишь. А обычно Ольга водит машину самостоятельно. "В последнее время я все делаю сама, – вздохнула она. – Все друзья удивляются, что даже зимнюю резину я сама меняю. Но верю, что встречу человека, который будет обо мне заботиться. Что касается вождения, за рулем я чувствую себя комфортно, не лихачу. Я спокойная, уравновешенная, трудолюбивая, никогда сама не нарываюсь, соблюдаю правила".