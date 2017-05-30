Пение Бузовой сочли издевательством

Ведущую "Дома-2" попросили прекратить мучить слушателей. Есть масса других способов заработка.

Телеведущая Ольга Бузова продолжает строить карьеру певицы. Она выпустила очередной трек, который, по ее мнению, станет настоящей бомбой. В начале ноября у звезды "Дома-2" в центре Москвы состоится первый сольный концерт. А до этого нужно не только расширить репертуар, но и поставить шоу – с балетом, декорациями, светом, костюмами. Бузова мечтает именно об этом.

В соцсети Instagram Ольга разместила ссылку на песню "Мало половин". На иллюстрации к синглу артистка запечатлена в окружении раздетых мужчин – для нее это сейчас очень актуально. Однако подписчики ход не оценили: "Видимо, в Вашем понимании, чем больше полуголых мужиков, тем лучше клип и песня!", "Скоро совсем разденешься!", "Надо было мальчиков спортивных брать, а то эти немного картину портят – бока висят".

Раскритиковали начинающую певицу и за внешний вид: "Оля, чьи руки тебя так уродуют?! Макияж ужасен", "Зачем такие губы ужасные?", "Губы торчат от перекача больше, чем нос!" Но главное – Бузову призвали забыть о пении: "Не издевайся над ушами людей, которые слушают твои наборы звуков музыки и слов. Все, что ты делаешь, – полная ересь, которую слушают только такие, как ты. Музыка – не твое! Есть много других способов заработка денег, ими и пользуйся!"