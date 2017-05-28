Дочь миллионера об отношениях с Бузовой

Знаменитая певица Настя Кудри рассказала о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой. По словам исполнительницы, у ведущей "Дома-2" нет понтов.

Во время записи совместного клипа Кудри и Бузова проводили много времени вместе. На дочь миллионера Игоря Кудряшкина коллега-певица произвела хорошее впечатление.

"С ней легко и комфортно работать. Она – веселый человек, нам никогда не бывает скучно", – отметила Кудри. Исполнительница добавила, что Бузова еще во время знакомства показалась ей открытой и позитивной. "У нее не было понтов, что она такая крутая!" – уверена певица.

Кудри считаешь, что у Бузовой можно многому поучиться. "Главное – не обращать внимания на то, что говорят люди. Они так будут делать всегда. И чем успешнее ты становишься, тем больше "приятного" будешь слышать о себе", – цитирует дочь миллионера "Стархит".

Напомним, клип Ольги Бузовой и Насти Кудри "Нам будет жарко" вышел в 2017 году. Во время записи композиции ведущую "Дома-2" закидали помидорами.

Песня Бузовой и Кудри пользуется большой популярностью. Треку удалось достичь девятой строчки в российском чарте iTunes.