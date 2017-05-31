Что известно о летней свадьбе Тарасова и Костенко

Лето традиционно считается порой свадеб. Победительница 16-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Виктория Райдос высказалась о бракосочетании Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко.

"Июль – лучшее время для новых романов, свиданий под луной. Главное – быть максимально открытым для получения энергий и не стесняться советоваться с родственниками. Пары, которые уже давно вместе, имеют все шансы зарегистрировать отношения. Вступать в брак рекомендую в июне или августе", – дала прогноз Виктория Райдос.

Впрочем, экстрасенс отметила, что некоторым парам следует поработать над отношениями. В частности, это касается футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. Райдос уверена, что в ближайшее время свадьба спортсмена и манекенщицы не состоится. На это есть свои причины. "Дмитрию нужна девушка поскромнее, он всегда наступает на одни и те же грабли, выбирая ярких красоток. Сейчас обоим нужно перестать соревноваться друг с другом", – цитирует Викторию Райдос Starhit.

Между тем общественность пришла к выводу, что Костенко пошла по стопам своей предшественницы, бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой. К такому выводу пришли интернет-пользователи, внимательно осмотрев страничку Анастасии в социальной сети Instagram. Увидев фотографию модели на фоне дорогого автомобиля, а затем снимок девушки, на котором та рекламирует косметический препарат, блогеры решили, что Костенко решила повторить Бузову.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 22 2017 в 9:10 PDT

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 20 2017 в 2:54 PDT

Ведь когда-то и Оля была владелицей элитного авто (которое якобы Дмитрий у нее отнял после развода), а теперь ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" активно занимается рекламой в своем аккаунте в той же соцсети, по слухам, имея с этого внушительный доход.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 30 2017 в 11:30 PDT

Впрочем, ранее сам Дмитрий Тарасов дал понять, что с Анастасией Костенко у него "все по-другому". Когда пользователи Instagram в очередной раз облили спортсмена и его пассию помоями, намекнув, что он заставит ее подписать брачный контракт с целью обобрать до нитки в случае разрыва, тот коротко ответил: "У нее не будет", дав понять, что Анастасии не придется подписывать документы, как Ольге.