Что известно о летней свадьбе Тарасова и Костенко
"Июль – лучшее время для новых романов, свиданий под луной. Главное – быть максимально открытым для получения энергий и не стесняться советоваться с родственниками. Пары, которые уже давно вместе, имеют все шансы зарегистрировать отношения. Вступать в брак рекомендую в июне или августе", – дала прогноз Виктория Райдос.
Впрочем, экстрасенс отметила, что некоторым парам следует поработать над отношениями. В частности, это касается футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. Райдос уверена, что в ближайшее время свадьба спортсмена и манекенщицы не состоится. На это есть свои причины. "Дмитрию нужна девушка поскромнее, он всегда наступает на одни и те же грабли, выбирая ярких красоток. Сейчас обоим нужно перестать соревноваться друг с другом", – цитирует Викторию Райдос Starhit.
Между тем общественность пришла к выводу, что Костенко пошла по стопам своей предшественницы, бывшей жены Тарасова Ольги Бузовой. К такому выводу пришли интернет-пользователи, внимательно осмотрев страничку Анастасии в социальной сети Instagram. Увидев фотографию модели на фоне дорогого автомобиля, а затем снимок девушки, на котором та рекламирует косметический препарат, блогеры решили, что Костенко решила повторить Бузову.
Ведь когда-то и Оля была владелицей элитного авто (которое якобы Дмитрий у нее отнял после развода), а теперь ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" активно занимается рекламой в своем аккаунте в той же соцсети, по слухам, имея с этого внушительный доход.
Впрочем, ранее сам Дмитрий Тарасов дал понять, что с Анастасией Костенко у него "все по-другому". Когда пользователи Instagram в очередной раз облили спортсмена и его пассию помоями, намекнув, что он заставит ее подписать брачный контракт с целью обобрать до нитки в случае разрыва, тот коротко ответил: "У нее не будет", дав понять, что Анастасии не придется подписывать документы, как Ольге.
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