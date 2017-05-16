Роман Тарасова и Костенко перешел на новый уровень

Роман Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко перешел на новый уровень. Российский футболист познакомил возлюбленную со своей дочерью.

Не секрет, что после развода с ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов стал больше времени уделять своей дочери Ангелине, рожденной семь лет назад в первом браке спортсмена. Дальше – больше. Теперь футболист решил познакомить девочку со своей новой возлюбленной – моделью Анастасией Костенко.

К такому выводу пришли многочисленные подписчики аккаунтов Дмитрия и Анастасии в социальной сети Instagram. Оба с разницей в пару часов опубликовали фотографии, сделанные на теплоходе "Ласточка". В ресторане, находящемся на плавучем средстве, Тарасов собрал многочисленных родственников с их детьми. Не осталась в стороне и семилетняя дочь футболиста Ангелина. "Хороший вечер в кругу самых близких🙏🏻❤️" – коротко подписал снимок Тарасов, на котором запечатлен с племянниками и наследницей.

А несколькими часами ранее Анастасия Костенко обнародовала кадр, на котором запечатлена сидящей на перилах того же теплохода. "Воображение правит миром." ©Наполеон", – сообщила в подписи к фотографии темноволосая красотка, указав хэштегом слова "семейное время", тем самым дав понять, в компании кого она в данный момент находится.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Май 15 2017 в 11:23 PDT

Поклонники, подписанные на аккаунты Костенко и Тарасова, немедленно сделали вывод, что их романтические отношения перешли на новый уровень. "Приятно посмотреть! И Настя умница, не следует моде в вашей среде, где принято выставлять грудь, попу, пьянки и кичиться богатством!!! Скромность украшает гораздо больше!", "Счастья и крепкого здоровья вам Дмитрий!!! Дети -это счастье и радость! Дочка -ваша копия ☺🙏💃", – умилились фанаты.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Май 15 2017 в 1:33 PDT

К слову, ранее Костенко призналась, что семья для нее – залог счастья. "Каждый день меня счастливой делают мои близкие. Это самый ценный подарок 🎁 Я очень счастлива, когда получаю от своих близких сообщения, что у них все замечательно🙏🏻 Завтрак с любимым (по возможности с семьей), прогулка по красивым местам города, хорошая компания, посиделки с подругами, просмотр фильмов в кинотеатре, праздничный уикенд – все эти моменты заставляют абстрагироваться от всего негативного, что только может быть", – заявила Анастасия на своей страничке в соцсети.