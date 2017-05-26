Табаков расстался с 24-летней возлюбленной

Светские хроникеры выяснили, что 21-летний сын Олега Табакова Павел расстался с возлюбленной, моделью и артисткой Марусей Фоминой. Ранее из-за 24-летней избранницы наследнику мэтра приходилось жить на два дома.

Впервые влюбленные появились вместе на церемонии "Человек года" журнала GQ в сентябре 2015 года. С тех пор Павел и Маруся довольно часто выходили в свет и демонстрировали страсть друг к другу в Instagram.

Некоторое время назад молодые актеры приняли участие в фотопроекте, посвященном любви, чувствам и тому, что не надо стесняться их выражать. Табаков и Фомина сфотографировались целующимися.

Еще как-то раз Павел поделился с подписчиками снимком из постели. На фото полуобнаженный актер позировал, лежа на коленях у своей соблазнительной зазнобы, одетой в черное нижнее белье.

Табаков-младший довольно рано покинул отчий дом. Поступив в актерский колледж после восьмого класса, сын Олега переехал в общежитие, потому что таковы правила колледжа. По словам артиста, это была очень интересная школа жизни. "А в сентябре 2015 года мы встретились с Машей и где-то через две недели после знакомства решили съехаться, – рассказывал не так давно в интервью актер. – Хотя я все равно живу на два дома – и с родителями, и с Машей".

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Мар 23 2016 в 3:20 PDT

И вот теперь, по слухам, красивой истории любви пришел конец. Актеры перестали появляться вместе на красных дорожках мероприятий. И дело, как выяснили вездесущие папарацци, не в плотном рабочем графике Павла и Маруси.

#SummerOfLoveProject by @arsenyjabiev Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Окт 24 2015 в 9:42 PDT

Как сообщает сайт Peopletalk, Фомина была замечена на одной вечеринке в шумной компании. Она была без Табакова, который в то же самое время веселился в другом баре. Источники из близкого окружения пары, пожелавшие остаться неназванными, сообщили изданию, что молодые люди расстались еще зимой. И действительно, с 2016 года не видать в Instagram у Павла снимков с Марусей.