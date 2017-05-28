Бузова оправдалась за нелепый клоунский наряд

Звезда "Дом-2" пришла на премию в бутафорских рыцарских доспехах. Но увидела в этом символизм.

Церемонию вручения музыкальных наград от телеканала Ru.TV предполагала вечерний дресс-код для гостей. Смокинги, длинные платья – многие артисты соблюли правило. Но только не Ольга Бузова. Дабы привлечь к себе внимание, она пришла в "Крокус" в нелепом костюме Зены королевы воинов.

Поклонники не оценили образ поющей ведущей программы "Дом-2". "Как так можно так одеться на премию", "Оля конечно молодец, но с одеждой переигрывает", "Прикид дешевый, понты не к месту были вчера, короче, зазвездилась!", "Такой дешевый наряд", "Оля... верни детям игрушечные пластмассовые доспехи... купленные в детском отделе..." – юродствуют они в комментариях. Dni.Ru попросили Бузову дать ответ всем завистникам. И она не смолчала. "У меня сейчас в жизни курс на победу, этим нарядом и мечом я хотела показать, что могу сокрушить все, чтобы добиться своего, – пояснила Ольга. – В этом костюме очень много мелочей, но они все продуманы, потому что в жизни Ольги Бузовой мелочей не бывает. Конечно, в таком костюме было неудобно час ехать в машине, у меня до чих пор все ноет. Но я перетерпела боль, как всегда это делаю, и вышла победительницей".





Интересно, что награды за творчество Бузова не получила, проиграв, в частности, Филиппу Киркорову. Но за удивила публику рыцарскими доспехами. "Как сказал Король Филипп Киркоров, золото у меня еще впереди. Жаль, что не выиграла в этом году, но для себя я уже победитель", – написала Ольга Бузова в своем микроблоге в Instagram.