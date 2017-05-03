Бузову осудили за странную связь с Биланом

Звезда "Дома-2" пристроилась к лишившемуся волос певцу. Поклонники решили, что она ему приплачивает.

Дима Билан на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен вместе с телеведущей Ольгой Бузовой. И снабдил кадр комплиментарной подписью в адрес звезды "Дома-2": "Оля, столько в тебе всегда позитива и добра, что абсолютно понимаешь твоих поклонников и друзей! Ты заряжаешь! Ничего в жизни случайного не бывает – вот еще какая истина! Сил тебе и любви, тот, кто много отдает, нуждается быть счастливым и пополнять свои запасы энергии! Сильно обнимаю и всегда рад и открыт для тебя!"

Поклонники стали гадать, что связывает двух столь разноплановых звезд. И сошлись во мнении, что, очевидно, Бузова или снимается в клипе у певца, или они готовят совместный дуэт. Но нашлись и те, кто совместное фото Димы и Оли осудили. "Бузова платит им, что ли?", "Димочка, ты же понимаешь, что Бузова – это просто хохма", "О Боже, Бузова уже везде. Скоро холодильник откроешь и там Оля со своими "поцелуями". По телеку по всем каналам, по радио, теперь до Димы добралась. А потом она удивляется, "почему люди меня так не любят", "Вы меня расстроили... Бузова и Вы – это жесть", – пишут фанаты.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Май 3 2017 в 9:40 PDT

Надо заметить, что Бузова и Билан общаются уже давно. В прошлом году, например, они вместе появились в дебютном фильме Кирилла Плетнева "Жги!" Дима тогда обратился к Ольге с такими словами: "Вспомнили студенческие времена и то, как Оля в начале двухтысячных ходила на мои концерты и взяла автограф. Оль, ты через многое прошла в этой жизни, продолжай, переворачивай стереотипы, ты молодчинка".