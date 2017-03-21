Лысый Билан шокировал своим видом Градского

Мэтр даже не сразу признал юного коллегу. А тот не стал объяснять причины разительных перемен во внешности.

Певец Дима Билан восемь раз был наставником в шоу "Голос" – главном вокальном проекте Первого канала. Четыре раза его команда состояла из детей и столько же – из взрослых, поэтому не прийти в Кремлевский дворец на празднование пятилетия программы он не мог.

А вот Полина Гагарина манкировала ответственным мероприятием. "Ей же скоро рожать", – шептались за кулисами сиротливые подопечные артистки. Однако уточнить корреспонденту Dni.Ru причину отсутствия Полины никто не смог, хотя в Кремле были и Баста, и Пелагея.

Александр Градский, члены команд которого несколько раз становились призерами "Голоса", столкнулся с Димой Биланом у самого выхода на сцену. И ахнул, не увидев у коллеги привычной шевелюры: "Ты ли это?! Что с тобой сделали? Тебя не узнать!"

"Александр Борисович, а Вы не знали разве?!"– рассмеялся тот, проводя рукой по бритой голове. "Слышал, но не думал, что так радикально. Думал, все врут газетчики", – пояснил Градский свое изумление.





Что подвигло Билана на столь радикальные перемены, остается загадкой. Поклонники предположили, что артист болен и ему предстоит серьезная операция. Однако продюсер Яна Рудковская заверила, что волноваться не стоит – музыкант всего лишь готовится к новому проекту.