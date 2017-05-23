У любовника Бузовой украли часы за 600 тысяч

Бизнесмен потерял и крупную сумму денег. К делу привлечены следователи.

У ведущей "Дома-2", а теперь еще и певицы Ольги Бузовой всегда было много поклонников, причем выбирала она исключительно мужчин состоятельных. Среди ухажеров особенно выделялся предприниматель Андрей Сорокин. С Ольгой Бузовой он якобы встречался еще до ее знакомства с будущим мужем Дмитрием Тарасовым. Говорят, после развода Ольга несколько раз пыталась вернуться под крыло 57-летнего избранника, но получала отказ. В самом деле – мужчина завидный, состоятельный, может позволить выбирать и крутить носом.

И вот сегодня пришла новость. Как сообщает портал Life.ru, из элитного особняка Сорокина в Одинцовском районе Подмосковья пропали часы "Омега" стоимостью 600 тысяч рублей и более 2,5 миллиона рублей наличными. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Интересно, что ограбление произошло несколько дней назад, но заявление поступило не сразу.

Как писали Dni.Ru, ранее другой бывший ухажер Ольги обвинил ее в алчности и меркантильности. "Бузовой всегда были нужны подарки и деньги, – вспомнил Роман Третьяков. – Для нее молодой человек – тот, кто решает ее проблемы. Меня это бесило. В принципе, мы из-за этого и расстались: она решила, что я не смогу ее обеспечивать. И Олина мама всегда выражала желание рядом с Олей видеть нечто большее и лучшее. Говорила мне: "Раз ты уж взвалил на свои плечи такую честь, как Ольга Бузова, неси ее достойно".