У любовника Бузовой украли часы за 600 тысяч

44-летняя Бутырская родила третьего ребенка Семья Шурыгиной осталась без денег и работы Собчак показала живот Дом-2

Выбор читателей

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Беременность изуродовала Марину Анисину
Почему у Андрея Малахова нет детей
Звезда "Дома-2" показала ужасные синяки перед свадьбой
партнеры
Вторник 23 мая
Лента новостей
13:02
Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке
12:44
Врачи сделали мужчине новое ухо из ребра матери
12:33
Ежедневный стаканчик вина приводит к раку груди
12:22
Центр Москвы перекроют из-за велопарада
12:16
В Севастополе покажут фильмы о войне
12:13
Лишенный награды программист получит приз от Mail.Ru
12:08
В Москве пассажиров автобуса эвакуировали из-за змеи
11:49
Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду
11:48
Пострадавшего в аварии на МКАД грудничка эвакуировал вертолет
11:29
У Павла Воли будет третий ребенок
11:18
Кто больше всего зарабатывает в России
11:13
За день мощам Николая Чудотворца поклонились 18 тысяч верующих
10:58
Названо имя нового начальника московского метро
10:57
Джеймса Кэмерона обвинили в краже "Титаника"
10:51
Разрушителей семей обяжут платить алименты и лишат детей
10:43
Серебренникова обыскивают из-за хищения миллионов
10:39
"МегаФон" предложил клиентам компенсацию за сбой
10:27
Работавшему в Пентагоне русскому шпиону грозит 35 лет тюрьмы
10:21
В Лондоне эвакуируют вокзал
10:17
Притягивающий взгляды. Тест-драйв LEXUS NX 200 AWD
10:04
В московском метро в утренний час пик встали поезда
09:55
Грабитель напал на москвича ради пакета с едой
09:51
Мужчина умер через 48 часов после свадьбы
09:48
Любительское видео запечатлело настоящий НЛО
09:33
Ученые на практике доказали возможность размножения в космосе
09:25
Среди погибших при взрыве на концерте в Манчестере есть дети
09:16
На Москву надвигается гроза
09:00
Ученые нашли гены интеллекта
08:51
Раскрыт новый способ воровства с кредиток
08:48
Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой
08:37
Стивен Сигал переезжает на Дальний Восток
08:32
Семья Шурыгиной осталась без денег и работы
08:14
Вашингтон объявил об отмене халявы для Порошенко
08:10
Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии
07:10
Неизвестный открыл стрельбу из жилого дома в Подмосковье
23:17
Беременная жена Диброва ошиблась с полом ребенка
22:32
Госдума против переноса вступления в силу "пакета Яровой"
22:29
Развод с Гусевым отразился на новых отношениях Феофилактовой
22:05
Разведчик Израиля разбился у границы Ливана
21:57
Избитый в Мексике россиянин вышел из комы
21:46
Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)
21:33
Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
21:32
Ядовитые змеи подрались на поле для гольфа (видео)
21:22
Киев испугался вводить визы с Россией
21:15
Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос
21:12
Дорожные рабочие нашли мину на западе Москвы
21:01
На Южном Урале из воды вытащили гигантского мутанта
20:52
Бывшая жена требует от Потанина 850 млрд
20:49
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)
20:44
"Единая Россия" проследит за прозрачностью коммунальных платежей
20:23
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
20:15
Собянин обречен на успех
20:04
Одетый в женское грабитель открыл стрельбу в центре Парижа
20:01
Известный гонщик умер после травмы головы
19:25
Москвичам пообещали "розовое лето"
19:21
Иудеи отметили День Победы по еврейскому календарю
19:07
В Стамбуле установили мемориальную доску послу Карлову
18:47
Жена грубо отказала Дональду Трампу в Израиле (видео)
18:36
Москвич прыгнул с третьего этажа за собакой
18:33
Какой должна быть молодежная политика
18:33
В детском саду воспитательница сломала ребенку ключицу
18:29
Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
18:12
Юрий Колокольников напугал готовностью покинуть эту Землю
18:11
Калашникова отказалась от Шаляпина за 20 миллионов
17:56
Мужчины сокращают число образованных девушек
17:54
В Махачкале прохожие отбили ребенка у стаи собак
17:46
Трое школьников устроили погром на кладбище
17:37
Кожевникову пристыдили за связь с заграницей
17:37
Новая спутница бывшего мужа Бони похожа на Водонаеву
17:35
Украинцы для Польши хуже арабских мигрантов
17:29
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
17:23
В Домодедово задержали пассажира с кокаиновыми конфетами
17:10
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
17:03
В Сети опубликовали фото iPhone 7s и 7s Plus
17:02
Куклачев попал в черный список Украины
16:57
Снос хрущевок поддержали более 90% проголосовавших москвичей
16:46
Розу Сябитову подозревают в брачных аферах
16:37
Блогер Саша Спилберг назвала своего коллегу идиотом
16:36
Украина готова "отморозить уши" назло Путину
16:33
Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
16:32
Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии
16:27
Сын изувечил себя после травли Джигурды
16:26
Группа альпинистов погибла на Эвересте
16:18
Умер известный российский комментатор
16:17
Россияне массово выезжают в Японию
16:14
Маша Малиновская потеряла свою красоту
16:11
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
16:11
В Москве состоялась премьера фильма "Герасим"
16:03
Средняя зарплата в России вырастет до 121 тысячи
16:01
В Таиланде закормленную туристами макаку спасают от ожирения (фото)
15:46
Отец Медведевой умер от рака
15:31
У любовницы Захарченко нашлась квартира за 150 млн рублей
15:28
"ЕР" подвела итоги дебатов в рамках праймериз
15:25
Киевлянин распек врущих о Донбассе пропагандистов
15:19
На Киркорова напали обиженные кредиторы
15:17
Российский офицер погиб в Сирии при попытке спасти товарища
15:10
Европейских женихов предупредили об украинских аферистках
14:55
Седокову подняли на смех из-за оригинального имени сына
14:53
Ольга Тумайкина сошла с ума
14:37
Чем запомнятся праймериз "Единой России"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дрязги Фриске и Шепелева из-за денег на лечение рака
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
В чем секрет ажиотажа вокруг мощей Николая Чудотворца
Москвичам пообещали "розовое лето"
Когда грянет новый Майдан на Украине
Шоу-бизнес

У любовника Бузовой украли часы за 600 тысяч

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Бизнесмен потерял и крупную сумму денег. К делу привлечены следователи.
прочитано 1655 раз

У ведущей "Дома-2", а теперь еще и певицы Ольги Бузовой всегда было много поклонников, причем выбирала она исключительно мужчин состоятельных. Среди ухажеров особенно выделялся предприниматель Андрей Сорокин. С Ольгой Бузовой он якобы встречался еще до ее знакомства с будущим мужем Дмитрием Тарасовым. Говорят, после развода Ольга несколько раз пыталась вернуться под крыло 57-летнего избранника, но получала отказ. В самом деле – мужчина завидный, состоятельный, может позволить выбирать и крутить носом.

ПО ТЕМЕ

Солнцев врезал любовнику Бузовой за ложь

Борщева подсадила дочерей на Бузову

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

И вот сегодня пришла новость. Как сообщает портал Life.ru, из элитного особняка Сорокина в Одинцовском районе Подмосковья пропали часы "Омега" стоимостью 600 тысяч рублей и более 2,5 миллиона рублей наличными. В случившемся разбираются правоохранительные органы. Интересно, что ограбление произошло несколько дней назад, но заявление поступило не сразу.

Как писали Dni.Ru, ранее другой бывший ухажер Ольги обвинил ее в алчности и меркантильности. "Бузовой всегда были нужны подарки и деньги, – вспомнил Роман Третьяков. – Для нее молодой человек – тот, кто решает ее проблемы. Меня это бесило. В принципе, мы из-за этого и расстались: она решила, что я не смогу ее обеспечивать. И Олина мама всегда выражала желание рядом с Олей видеть нечто большее и лучшее. Говорила мне: "Раз ты уж взвалил на свои плечи такую честь, как Ольга Бузова, неси ее достойно".

Автор: Иван Губкин23 мая 2017, 11:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова и Нюша оголились в парке

567

комментарии

Политика

Киев испугался вводить визы с Россией
Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина
Трамп сбежал от рукопожатия с Нетаньяху (видео)
Как советники "слили" брехуна Порошенко

Шоу-бизнес

Бедность довела Утяшеву до крайности
Вскрылась связь Волочковой и Кейт Миддлтон
Замужняя Водянова соблазнила французского бизнесмена
Из-за поступка Пугачевой у ее подруги вывалилась челюсть

Проишествия

Людей на концерте певицы Арианы Гранде взорвал шахид-подросток
Серебренникова обыскивают из-за хищения миллионов
Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии
Полиция Татуина разогнала протесты слезоточивым газом (видео)

Lifestyle

Зачем Мерзликин и Ходченкова полезли в ледяную воду
Джеймса Кэмерона обвинили в краже "Титаника"
Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах
Шоу-бизнес

Елена Корикова изменила внешность

Звезда сериала "Бедная Настя" восхитила фанатов
Шоу-бизнес

На оставшуюся одной Лолиту навалились новые проблемы

Певица рассказала о неприятностях
Шоу-бизнес

Собчак показала живот после информации о беременности

Телеведущая продемонстрировала фигуру
Шоу-бизнес

У любовника Бузовой украли часы за 600 тысяч

Бизнесмен потерял и крупную сумму денег

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

71-летняя певица показала свои прелести на премии
Бузова и Нюша оголились в парке
В Москве состоялся Венский бал
Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Спорт

Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу
Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
Избитый заместитель Емельяненко попал в больницу в Москве

Регионы

Подвозивший Семенович Rolls-Royce угодил под трамвай
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru