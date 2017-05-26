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Шоу-бизнес

Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"

Дмитрий Маликов и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru
Дмитрий Маликов посмотрел клип Ольги Бузовой и вынес неожиданное мнение. Он высказал желание "высечь" Ольгу и сравнил ее со "срамной девкой".
прочитано 1870 раз

Слава Ольги Бузовой докатилась до певца и музыканта Дмитрия Маликова. Певец, известный не только своими песнями, но и инструментальной музыкой, послушал одно из творений ведущей скандально известного телепроекта "Дом-2". О своих впечатлениях Дмитрий рассказал на страничке в социальной сети Twitter.

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"Попался на очи царские клип Бузовой.. А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было! " – написал возмущенный Маликов. При этом Дмитрий не уточнил, какой именно ролик Ольги так взволновал его.

Зато отреагировали подписчики на высказывание музыканта. "вы сейчас весь твиттер тут перевозбудили", "Хотела бы спросить "Как песня называется?", чтобы понять за что король разгневался,но ведь,наверное, не скажешь. Это уже рекламой будет", "Дима! Да Оле это за радость! Ее на доме 2 вон как пороли!", "Кровь из ушей не пошла? Или без звука смотрели?", "Неее, даже смотреть не буду. Нервишки поберегу Высекай, доверяю!" – написали подписчики.

Они же предположили, что речь идет о новой песне Ольги Бузовой, которую она записала вместе с певицей Настей Кудри. Девушки продемонстрировали недюжинное чувство юмора, снявшись в клипе, построенном на всем, за что регулярно подвергаются критике со стороны пользователей интернета.

Так, по сюжету, Бузовой заплатят за участие в дуэте, на эти деньги она купит престижную музыкальную награду, а образцово показательные мамочки выскажут свое мнение по поводу песенного творчества Ольги в комментариях в Instagram ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Ну а сцена с помидорами, которыми кидаются в артисток, оказалась кульминацией ролика.

Автор: Наталья Аряева26 мая 2017, 10:26
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