Маликов из-за критики решился на отчаянный шаг

Певец решил уйти от привычного образа. Он хочет коротко подстричься.

Певец Дмитрий Маликов и его супруга Елена стали гостями премии Topical Style Awards. На ней традиционно определяют самых стильных и модных звезд года. Жена Маликова отметила, что полагается исключительно на собственный вкус и не пользуется услугами стилистов и имиджмейкеров.

А вот Дмитрию, который все время находится на виду, сложнее. "Меня постоянно критикуют за мой образ, за длинные волосы, делают едкие замечания, – признался певец корреспонденту Dni.Ru. – Коротко подстричься, как сделали многие коллеги, мне все не хватало решимости. Теперь, кажется, я готов на этот отчаянный шаг".

Напомним, что, повзрослев, радикально сменили имидж Владимир Пресняков – младший, Леонид Агутин, Филипп Киркоров и Дима Билан. Они стали носить короткие прически и визуально помолодели.

Рассказал Маликов и о семейных взаимоотношениях. "У нас дома главный я, а все решения принимает Лена, – улыбнулся Дмитрий. – Она, например, занималась подготовкой наши дочери Стефании к последнему звонку в школе, который для нее прозвучит 25 мая. Я был лишен этого праздника – после восьми классов ушел в музыкальное училище. Хоть теперь увижу, как это бывает".

Публикация от @steshamalikova Май 24 2017 в 10:50 PDT

Дочь Маликовых занимается танцами и рисованием, играет на фортепиано и гитаре, пробует себя в качестве модели, выступает с отцом в его проекте "Перевернуть игру". Кроме того, Стефания является одним из самых популярных молодых блогеров: у нее почти полмиллиона подписчиков.

