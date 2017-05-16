Дмитрий Маликов: Дочь не отключит аппарат искусственного дыхания
По словам Дмитрия Маликова, его дочь Стефания "вообще положительная". "Добрая, хочет всем помочь, ей всех жалко… Мечтает открыть приют для бездомных животных. Надеюсь, на отца ее сердобольность тоже будет распространяться, и когда я стану немощным, она не отключит аппарат искусственного дыхания. Еще Стеша очень сентиментальная – вся в папу", – рассказал певец.
Тут слово взяла сама Стефания. Она призналась, что в их семье за запреты отвечает мама Елена, а отец очень переживает, если его любимые женщины ссорятся по пустякам. "Например, она меня трижды зовет завтракать, а я в не слишком спокойном тоне отвечаю, что не надо мне повторять одно и то же, я взрослая и сама способна контролировать свой рацион! Мама обижается… Папа подходит ко мне: "Солнышко, извинись", – поведала Стефания.
Маликов объяснил, какая задача стоит перед ним в такие моменты. "Сделать так, чтобы девочки перестали трепать друг другу нервы, потому что я их очень люблю. Но, конечно, во время ссор жены и дочери чаще всего встаю на сторону Лены, говорю Стеше, что мама всегда права. Часто повторяю ей, что родителей надо беречь – других ведь не будет", – цитирует Маликова Starhit.
Как правило, первой идет мириться именно Стефания. "Я взрослею и в последнее время стараюсь не скандалить. Бывает, резко что-то скажу маме или папе, а через пять минут бегу извиняться – на душе колко, что ранила любимого человека", – призналась девушка.
Зашла речь и о личной жизни наследницы исполнителя. Дмитрий прекрасно знает, что у его дочери есть возлюбленный. Певец к этому относится спокойно. Он объяснил свою позицию: "Запрещать что-то смысла не вижу, она в таком возрасте, что сама может выбирать, с кем общаться. Знаю, что Лена позаботилась и дала дочери всю необходимую информацию, которая поможет ей избежать ошибок. Хотя это вряд ли получится… Ну хоть попытаемся ей соломки постелить".
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