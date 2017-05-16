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Дмитрий Маликов: Дочь не отключит аппарат искусственного дыхания

Дмитрий Маликов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певец и музыкант Дмитрий Маликов дал откровенное интервью вместе со своей 17-летней дочерью Стефанией. Артист и его наследница поговорили о личной жизни и о будущем.
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По словам Дмитрия Маликова, его дочь Стефания "вообще положительная". "Добрая, хочет всем помочь, ей всех жалко… Мечтает открыть приют для бездомных животных. Надеюсь, на отца ее сердобольность тоже будет распространяться, и когда я стану немощным, она не отключит аппарат искусственного дыхания. Еще Стеша очень сентиментальная – вся в папу", – рассказал певец.

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Тут слово взяла сама Стефания. Она призналась, что в их семье за запреты отвечает мама Елена, а отец очень переживает, если его любимые женщины ссорятся по пустякам. "Например, она меня трижды зовет завтракать, а я в не слишком спокойном тоне отвечаю, что не надо мне повторять одно и то же, я взрослая и сама способна контролировать свой рацион! Мама обижается… Папа подходит ко мне: "Солнышко, извинись", – поведала Стефания.

Маликов объяснил, какая задача стоит перед ним в такие моменты. "Сделать так, чтобы девочки перестали трепать друг другу нервы, потому что я их очень люблю. Но, конечно, во время ссор жены и дочери чаще всего встаю на сторону Лены, говорю Стеше, что мама всегда права. Часто повторяю ей, что родителей надо беречь – других ведь не будет", – цитирует Маликова Starhit.

Как правило, первой идет мириться именно Стефания. "Я взрослею и в последнее время стараюсь не скандалить. Бывает, резко что-то скажу маме или папе, а через пять минут бегу извиняться – на душе колко, что ранила любимого человека", – призналась девушка.

Публикация от @steshamalikova

Зашла речь и о личной жизни наследницы исполнителя. Дмитрий прекрасно знает, что у его дочери есть возлюбленный. Певец к этому относится спокойно. Он объяснил свою позицию: "Запрещать что-то смысла не вижу, она в таком возрасте, что сама может выбирать, с кем общаться. Знаю, что Лена позаботилась и дала дочери всю необходимую информацию, которая поможет ей избежать ошибок. Хотя это вряд ли получится… Ну хоть попытаемся ей соломки постелить".

Автор: Наталья Аряева16 мая 2017, 09:46
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