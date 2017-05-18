Маликов увел возлюбленную у звезды интернета

Дмитрий Маликов снялся в клипе у популярного блогера Юрия Хованского. В песне под названием "Спроси у своей мамы" музыкант учит звезду интернета пикапу.

Певец доказал своим поклонникам, что есть еще порох в пороховницах. К удивлению фанатов, Маликов снял видеоклип совместно с судьей проекта "Версус" Юрием Хованским, который не так давно начал карьеру в рэп-индустрии. Видео повествует о том, как звезда интернета просит Маликова сходить с ним на свидание с девушкой, которая по непонятным причинам везде берет с собой свою маму. Задача Маликова – отвлечь женщину и дать возможность парочке побыть наедине. Но кто бы мог подумать, что Дмитрий затмит блогера и станет объектом вожделения юной особы.

Маликов даже зачитал несколько строк из суперхита Хованского "Батя в здании", набравшего 26 миллионов просмотров. Интернет-пользователи по достоинству оценили дуэт блогера и известного певца. С тех пор как Хованский выпустил альбом "Мое гэнгста", прошло не больше двух недель, и вот опять начинающий рэпер порадовал почитателей своего творчества. В комментариях к ролику фанаты выразили одобрение совместному детищу звездного дуэта. "Маликов рулит", "Отлично, смешно", "Пересмотрел шесть раз".

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Май 18 2017 в 2:18 PDT

Стоит отметить, что эксперимент пришелся по вкусу далеко не всем. Некоторые пользователи социальных сетей заметили, что по содержанию композиция напоминает песню комедийной группы The Lonely Island, снявшей видеоклип совместно с Джастином Тимберлейком.