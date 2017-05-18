Маликов увел возлюбленную у звезды интернета
Певец доказал своим поклонникам, что есть еще порох в пороховницах. К удивлению фанатов, Маликов снял видеоклип совместно с судьей проекта "Версус" Юрием Хованским, который не так давно начал карьеру в рэп-индустрии. Видео повествует о том, как звезда интернета просит Маликова сходить с ним на свидание с девушкой, которая по непонятным причинам везде берет с собой свою маму. Задача Маликова – отвлечь женщину и дать возможность парочке побыть наедине. Но кто бы мог подумать, что Дмитрий затмит блогера и станет объектом вожделения юной особы.
Маликов даже зачитал несколько строк из суперхита Хованского "Батя в здании", набравшего 26 миллионов просмотров. Интернет-пользователи по достоинству оценили дуэт блогера и известного певца. С тех пор как Хованский выпустил альбом "Мое гэнгста", прошло не больше двух недель, и вот опять начинающий рэпер порадовал почитателей своего творчества. В комментариях к ролику фанаты выразили одобрение совместному детищу звездного дуэта. "Маликов рулит", "Отлично, смешно", "Пересмотрел шесть раз".
Стоит отметить, что эксперимент пришелся по вкусу далеко не всем. Некоторые пользователи социальных сетей заметили, что по содержанию композиция напоминает песню комедийной группы The Lonely Island, снявшей видеоклип совместно с Джастином Тимберлейком.
Телеведущий прокомментировал отношения фигуристки и наследника певицы
Якобы герцогиня плохо выглядит из-за холодности мужа
Как рождение третьего ребенка отразилось на дочерях певицы
На изображение обратил внимание сотрудник NBC News