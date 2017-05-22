Шепелев и Корчевников попали в новый скандал

Вездесущие журналисты выяснили, что за кулисами шоу "Прямой эфир" разразился большой скандал, связанный с кадровыми перестановками и финансами. Одним из участников конфликта стал телеведущий Дмитрий Шепелев, который якобы получал зарплату, но работал вместо него Борис Корчевников.

О том, что бывший возлюбленный Жанны Фриске заменит ведущего "Прямого эфира" Бориса Корчевникова, стало известно еще 8 февраля. В этот день Шепелев опубликовал у себя в Instagram объявление.

"Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте, – сообщил Дмитрий. – Кто, если не я? :-)".

Однако на дворе уже конец мая, а шоу все еще ведет Корчевников. Шепелев же пока не был замечен в передаче.

По информации СМИ, хоть Дмитрий в эфир ни разу и не вышел в качестве ведущего, зарплату он получал исправно. Журналисты выяснили, что руководство канала "Россия 1" обнаружило финансовые нарушения. Мол, Шепелеву полгода начисляли зарплату, тогда как все это время ведущим был Корчевников.

А ведь еще в феврале было объявлено, что Борис покидает ток-шоу "Прямой эфир". В качестве возможных причин такого решения осведомленные источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем. В 2015 году он рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли мозга.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Апр 28 2017 в 5:08 PDT

"Страсти накалились, когда стало ясно, что у ведущего программы Бориса Корчевникова проблемы со здоровьем. Из-за опухоли в головном мозге у него возникли нарушения слуха. Вести ток-шоу, а в день записывается иногда несколько программ, ему очень тяжело", – цитирует работника "Прямого эфира", пожелавшего остаться инкогнито, сайт "Экспресс-газета".

По этой причине продюсер Марина Петрицкая якобы стала искать Борису замену и пригласила на работу Шепелева. "Только вот выбор она сделала неудачный – сделала ставку на скомпрометированного финансовыми дрязгами с родителями Жанны Фриске Дмитрия Шепелева. Из-за подмоченной репутации его убрал с Первого канала щепетильный Константин Эрнст. В эфир на "России 1" Шепелев так и не вышел, ток-шоу по-прежнему ведет Корчевников, но больше полугода Дмитрий получал деньги ни за что", – констатировал информатор издания.

В результате финансовой проверки Петрицкой и другому продюсеру шоу Наталье Никоновой пришлось написать заявление об увольнении. "Они пришли на "Прямой эфир" с Первого канала, несколько лет руководили шоу: решали творческие и финансовые вопросы. Какие темы пустить в эфир, кому из участников сколько заплатить", – рассказал собеседник газеты. Вместе с ними проект покинула целая бригада редакторов. Теперь они готовят музыкальное шоу.

И если с Шепелевым на канале "Россия 1" пока ситуация неопределенная, то у Корчевникова в вопросе трудоустройства все замечательно. "Прямой эфир" Борис покинет в начале июля, к этой дате ему пока ищут замену.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Фев 17 2017 в 3:30 PST

Корчевников же займет завидный пост. На официальном сайте Московского Патриархата еще 3 мая появилось объявление с информацией о том, где отныне будет работать ведущий популярного шоу "Прямой эфир". Текст заявления гласит: "По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала "Спас" назначен Борис Вячеславович Корчевников".

Предшественник телеведущего уволен не будет. "Занимавший ранее указанные должности Б.И. Костенко назначен заместителем генерального директора телеканала", – сообщили всем неравнодушным сотрудники пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.