После ухода Корчевникова "Прямой эфир" настиг еще один удар

Проект "Прямой эфир" на канале "Россия" продолжает штормить. По информации СМИ, после ухода Бориса Корчевникова на православный канал популярное шоу настиг еще один удар – уволился ценный сотрудник.

Журналисты выяснили, что вслед за Корчевниковым канал "Россия 1" покинула известный телевизионный продюсер Наталья Никонова. Именно она возглавляла полюбившееся зрителям ток-шоу "Прямой эфир" с момента его запуска в 2011 году.

Как сообщает сайт "Телепрограмма", работу ищут и рядовые сотрудники ток-шоу. Таким образом слухи о скором закрытии "Прямого эфира" получили весомое подтверждение.

По сведениям других осведомленных источников, осенью проект ждет перезагрузка. Мол, формат программы, в которой звезды и простые граждане вываливают на потеху публики свое грязное белье, признан не отвечающим веяниям времени и политике канала.

Уволившаяся из "Прямого эфира" Наталья Никонова имеет репутацию высококлассного профессионала в сфере создания ток-шоу. По слухам, она уже получила предложение на одном из федеральных каналов. В свое время именно Никонова запускала шоу Андрея Малахова "Пусть говорят", популярность которого передаче Бориса Корчевникова так и не удалось превзойти – несмотря на приличные рейтинги.

Название "Прямой эфир" не соответствует действительности: шоу выходит чаще всего в записи. В телевизионной сетке программа продержится до конца телесезона, до наступления летних каникул. Передачу по-прежнему будет вести Борис Корчевников. Затем он займет кресло руководителя православного телеканала "Спас".