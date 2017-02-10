Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

Журналисты гадают, почему Дмитрий Шепелев покинул "Первый канал". Говорят, это связано с подмоченной репутацией ведущего.

Дмитрия Шепелева пригласил работать на "Первый канал" сам Константин Эрнст в 2008 году. Впечатлившись успехами Дмитрия на телевидении Украины и Белоруссии, Шепелева приглашали вести такие программы как фестиваль "Пять звезд", "Минута славы", "Два голоса", гринрум на московском "Евровидении".

Однако с лета 2016 года Дмитрий Шепелев стал безработным – его контракт с "Первым каналом" закончился. Тогда официальной причиной называли закрытие музыкальной передачи "ДОстояние РЕспублики", которую он вел в паре с Юрием Николаевым с 2009 года.

Но, по слухам, дело еще и в том, что скандал с пропавшими деньгами "Русфонда" несколько подмочил репутацию Шепелева. Несмотря на то, что Дмитрия никто пока не обвиняет в причастности к этой истории, судебное разбирательство, вероятно, сделало невозможным его участие в новых проектах "Первого канала", предполагает "Телепрограмма".

Также издание считает, что Шепелев банально не добился успеха на канале, причем не только из-за программ, которые вел, но и по причине выбранного им амплуа. Ведь в той же стилистике выступают Иван Ургант и Андрей Малахов.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Фев 8 2017 в 3:33 PST

Кстати, о последнем. После того, как стало известно, что Дмитрий будет вести "Прямой эфир", заговорили, что ему предстоит вступить в бой с Андреем. Ведь передача Малахова "Пусть говорят" работает в том же жанре, более того, они практически конкуренты. Что касается Бориса Корчевникова, то ходят слухи, что он будет ведущим другого шоу. Якобы ведущего ждут на новом проекте политической тематики.