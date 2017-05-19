Корчевников выгнал с позором Джигурду

Скандально известный актер Никита Джигурда пытался прорваться на шоу Бориса Корчевникова "Прямой эфир", чтобы сорвать съемки. Однако охрана прогнала с позором смутьяна, не добившегося своей цели.

Как сообщил бдительный телеграм-канал Mash, Джигурда продолжает воевать с детищем Бориса Корчевникова. Артист появился на киностудии Горького с целью сорвать запись передачи, которая вопреки названию идет не в прямом эфире.

До начала съемок редакторы программы, посвященной внебрачному сыну звезды, предложили Никите миллион рублей за участие. Главным условием было, чтобы актер сделал тест на отцовство прямо в студии.

Джигурда наотрез отказался предоставлять телевизионщикам и их экспертам свой биоматериал. Узнав, что съемки "Прямого эфира" все равно состоятся, разгневанный Никита нагрянул на киностудию и попытался прорваться через пост охраны.

Секьюрити быстро скрутили безуспешно толкавшуюся звезду и вывели из помещения. Тогда Джигурда вызвал полицию. Сотрудникам правоохранительных органов Никита пожаловался, что его жестоко оскорбили и прогнали с телешоу. Репортеры следят за дальнейшим развитием событий.

К слову, актеру по жизни не везет с "Прямым эфиром". Или, наоборот, ведущему шоу – с Джигурдой. Борис и Никита все время на ножах. Они уже несколько раз скандалили в студии. Как-то они едва не подрались прямо на съемках передачи.

Пытаясь что-то объяснить зрителям, Джигурда принялся размахивать руками, и Корчевников, видимо, расценил это как проявление агрессии. "Руки свои убрал, убрал свои руки понял?!" – выкрикнул ведущий и несколько раз грубо оттолкнул актера. "Бей!" – в ответ подставил щеку Никита. "Да даже руки об тебя марать не хочу", – отмахнулся Борис.