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Корчевников выгнал с позором Джигурду

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Скандально известный актер Никита Джигурда пытался прорваться на шоу Бориса Корчевникова "Прямой эфир", чтобы сорвать съемки. Однако охрана прогнала с позором смутьяна, не добившегося своей цели.
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Как сообщил бдительный телеграм-канал Mash, Джигурда продолжает воевать с детищем Бориса Корчевникова. Артист появился на киностудии Горького с целью сорвать запись передачи, которая вопреки названию идет не в прямом эфире.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

До начала съемок редакторы программы, посвященной внебрачному сыну звезды, предложили Никите миллион рублей за участие. Главным условием было, чтобы актер сделал тест на отцовство прямо в студии.

Джигурда наотрез отказался предоставлять телевизионщикам и их экспертам свой биоматериал. Узнав, что съемки "Прямого эфира" все равно состоятся, разгневанный Никита нагрянул на киностудию и попытался прорваться через пост охраны.

Секьюрити быстро скрутили безуспешно толкавшуюся звезду и вывели из помещения. Тогда Джигурда вызвал полицию. Сотрудникам правоохранительных органов Никита пожаловался, что его жестоко оскорбили и прогнали с телешоу. Репортеры следят за дальнейшим развитием событий.

К слову, актеру по жизни не везет с "Прямым эфиром". Или, наоборот, ведущему шоу – с Джигурдой. Борис и Никита все время на ножах. Они уже несколько раз скандалили в студии. Как-то они едва не подрались прямо на съемках передачи.

Пытаясь что-то объяснить зрителям, Джигурда принялся размахивать руками, и Корчевников, видимо, расценил это как проявление агрессии. "Руки свои убрал, убрал свои руки понял?!" – выкрикнул ведущий и несколько раз грубо оттолкнул актера. "Бей!" – в ответ подставил щеку Никита. "Да даже руки об тебя марать не хочу", – отмахнулся Борис.

Автор: Елена Алешина19 мая 2017, 19:25

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