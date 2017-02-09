Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова

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Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Говорят, уход Бориса Корчевникова из передачи "Прямой эфир" связан с проблемами со здоровьем, ведь несколько лет назад он перенес операцию по удалению опухоли мозга. Теперь многочисленные поклонники молятся за излечение Бориса.
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Шумиха вокруг ухода Бориса Корчевникова из ток-шоу "Прямой эфир" набирает обороты. То обстоятельство, что теперь Бориса заменит Дмитрий Шепелев, лишь придало красок и новых сплетен ситуации. Пока репортеры и поклонники шоу пытаются разобраться, почему Корчевников покидает передачу, фанаты Бориса уверены, что причина в нездоровье ведущего.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Так, возле свежей публикации Бориса Корчевникова, которую тот оставил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, посвященной "Прямому эфиру", многочисленные фанаты желают Борису скорейшего выздоровления и признаются, что молятся за его исцеление.

"Ты такой красивый молодой умный парень , будь ты здоров!! ❤️❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ", "Желаю вам выздоровления ! Вы-солнечный молодой человек,здоровья вам и сил!!!!🙏", "Борис, дай Бог, что бы у вас все было хорошо", "скорейшего Вам выздоровления, Борис. Храни Вас Господь🙏", "Скорейшего вам выздоровления и крепкого здоровья, возвращайтесь, мы Вас ждем", "Ой Борис... Выздоравливайте поскорей...Я буду молиться за вас...Вы очень хороший и светлый человек... Будем ждать вашего возвращения...Ненужен нам никакой Шепелев...Вы ЛУЧШИЙ!!", "Господи, спаси и сохрани, Вам, Борис, 🙏🙏🙏, ждем Вашего возвращения )))", "Боренька, держитесь там, мы с вами. Вы очень добрый и светлый человек, и у вас обязательно все будет хорошо. Мы будем молиться за вас. Храни Вас Господь!" – писали встревоженные поклонники Корчевникова. Отметим, что сам Борис о том, что покинул "Прямой эфир" из-за проблем со здоровьем, пока не говорил.

Зато прокомментировал свое новое назначение его коллега Дмитрий Шепелев. "Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте. Кто, если не я? :-)" – написал в своем аккаунте в Instagram не скрывающий радости Шепелев.

Автор: Наталья Аряева9 февраля 2017, 09:11

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