Бузова сделала заявление о новом женихе (видео)

Звезда "Дома-2" устала просыпаться одна. Но желающим покорить ее следует выполнить одно странное условие.

В июне телеведущая и певица Ольга Бузова на церемонии вручения премий канала "МУЗ-ТВ" получит одну из главных наград. Она удостоится "тарелочки" в номинации "Прорыв года". В прежние годы в ней, для сравнения, побеждали Егор Крид и Alekseev.

А на традиционной пре-пати премии звезда "Дома-2" сделала важное заявление. "Официальное заявление", – как пояснила сама Бузова. "Я уже привыкла просыпаться одна и хочу отвыкнуть. И сейчас у меня есть свободная вакансия, чтобы составить мне компанию на красной дорожке премии. Но у меня есть важное условие – знать слова всех моих четырех песен. Ну что, кто готов держать меня за руку, когда мне будут вручать премию "МУЗ-ТВ"? Кто хочет просыпаться под звуки поцелуев, пока смерть не разлучит нас?"

Собравшиеся оробели от такой прямоты и неожиданности заманчивого предложения. Возможно, просто не знали слов хитов Бузовой, с которыми, кстати, она вскоре планирует давать сольные концерты и устраивать шоу. Но теперь мужчины в погоне за такой завидной невестой – как говорят, она на ведении телепередачи, корпоративах и рекламе в Сети зарабатывает до 17 миллионов рублей в месяц! – точно вызубрят все ее "Звуки поцелуев".





Правда, времени остается все меньше. Уже 9 июня предстоит идти в "Олимпийский". И там предстать новым бой-френдом Ольги Бузовой.

