Алексей Чадов публично унизил Ольгу Бузову

Алексей Чадов публично унизил Олю Бузову. Известный актер не стал выбирать выражений в адрес телеведущей во время светской тусовки.

На днях в одном из московских баров состоялась вечеринка, посвященная предстоящей церемонии награждения премии телеканала МУЗ-ТВ. На мероприятии отметилось множество знаменитостей, однако особое внимание к себе привлекла телеведущая, дизайнер, актриса, а с некоторых пор и певица Ольга Бузова. Девушка, облаченная в платье-бюстье камуфляжного окраса, исполнила свои нетленки под бурные аплодисменты и свист.

Лишь сейчас журналистам стало известно, что на тусовке отметился актер Алексей Чадов. Артист произнес тот в честь Бузовой, однако его содержание оказалось весьма унизительным для Ольги. Чадов прилюдно попросил Олю "больше не ***дствовать", компетентно передает сайт Passion.ru. Самое интересное, что телеведущая вовсе не обиделась на слова актера. Об этом свидетельствует фотография, на которой запечатлены Ольга и Алексей. Снимок на своей официальной страничке в Instagram разместила сама Бузова.

Кстати, на том же мероприятии звезда "Дома-2" сделала важное заявление. "Официальное заявление", – как пояснила Dni.Ru сама Бузова. "Я уже привыкла просыпаться одна и хочу отвыкнуть. И сейчас у меня есть свободная вакансия, чтобы составить мне компанию на красной дорожке премии. Но у меня есть важное условие – знать слова всех моих четырех песен. Ну что, кто готов держать меня за руку, когда мне будут вручать премию "МУЗ-ТВ"? Кто хочет просыпаться под звуки поцелуев, пока смерть не разлучит нас?" – задала риторический вопрос Ольга Бузова.