Дима Билан потерял плечо

Дима Билан гастролирует по Сибири. Популярный исполнитель весьма позабавил поклонников, когда показал фотографию, на которой у него отсутствует плечо.

Дима Билан уже выступил в Новосибирске, Омске и Иркутске, а между концертами наслаждается великолепными видами самого большого пресноводного озера мира – Байкалом. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный исполнитель опубликовал несколько постов, посвященных гордости Сибири. Интересно, что свежая фотография порядком развеселила многочисленных подписчиков артиста.

" В поиске золота Колчака 🔎💰 мистическое фото оказалось не мистическим )) редактировал на ярком солнце , случайно махнул и снес себе плечо )) 😅 железная дорога , сижу на тоннеле !" – подписал публикацию Билан, обратив внимание фанатов на то, что у него действительно на фото отсутствует плечо в результате обработки снимка.

Подписчики развеселились. "ахахахахах Дима, ну вы насмешили!! как же вы не заметили, что лишили себя плеча????", "Мне нравится кадр с потерявшимся плечом=)))", "😂😂😂", "Попу отморозишь)))", "Любопытное редактирование 🤔... если плечо исчезает, может его там и не было на туннеле вместе с вами ?))...все это монтаж 😏...", "Дим, ты дорогу железную перекрыл собой?))" – высказали свое мнение фанаты.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Апр 5 2017 в 9:46 PDT

Ранее Билан похулиганил в поезде, который мчал его в следующий город, где планировал выступить. Билан притворился проводником. Он взял мешок и стал стучаться во все двери, предлагая постельное белье. Однако по ошибке Дима постучался к совершенно посторонним личностям. "Ой, там реальные люди!" – заявил Билан на видео, которое опубликовал организатор концертов артиста Борис Рубиновский.