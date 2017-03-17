Лысый Билан сделал признание о Самойловой

Журналисты поинтересовались мнением победителя "евровидения" Димы Билана относительно певицы Юлии Самойловой, которая в нынешнем году представит Россию на музыкальном конкурсе. По признанию артиста, она его зацепила.

По мнению Димы Билана, решение "Первого канала" послать на "Евровидение" певицу с ограниченными физическими возможностями Юлию Самойлову неожиданным, но артистически и стратегически верным. Сам Билан незнаком с артисткой. "А песня мне понравилась. Меня трудно зацепить чем-то, но Юле это удалось. Исполняя эту красивую композицию – Flame Is Burning – Юля источает подлинные тепло и чистоту. И это чудо, когда весь опыт жизни артиста воплощается в этот волшебный поток света. Это то, чего нам сегодня так не хватает!" – цитирует Диму Билана "Газета.ru".

Певец посоветовал Юлии не отвлекаться на "подводные камни", которых, по словам Димы, "всегда полно" на этом конкурсе, а также не обращать внимания на суету. "Аудитория "Евровидения" – поистине всепланетная, и очень важно не упустить этот шанс сказать народам то, что может сказать только Юлия, и так, как только она может это сказать. Мы живем в очень непростое время, и у талантливых артистов, к которым принадлежит и Юлия, есть большие возможности изменить мир к лучшему. Желаю Юле крепких нервов, неизменного позитива и – просто получить удовольствие. Ведь "Евровидение" – это, прежде всего, большой праздник. А еще это возможность найти новых друзей из самых разных стран. И, конечно, желаю ей победы!" – дал несколько советов артистке исполнитель.

Зашла речь и о самом Билане. В частности, Дима прокомментировал свой новый образ (артист побрился на лысо). "Готовлю новый клип, важное для меня художественное высказывание, для него и образ необходим новый – иной. Есть и еще мотив: в мой год Петуха я почувствовал необходимость "обнулиться" таким буквальным образом – как бы начать жить сначала", – объяснил певец.