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Шоу-бизнес

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial
Дима Билан уехал из России в Исландию. Популярный исполнитель, лишившийся волос, по информации некоторых СМИ, страдающий от боли из-за пяти грыж, делится с фанатами тем, что его волнует.
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Вот уже несколько дней Дима Билан находится в Исландии. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец регулярно выкладывает фото– и видеопубликации из путешествия. На кадрах запечатлен необычный, словно неземной ландшафт, и снег, который накрыл все вокруг своим белым саваном.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

По всей видимости, столь меланхоличные виды настроили Билана на грусть и тоску. Исполнитель опубликовал несколько видео, звуковым фоном к которым служит новая музыкальная композиция композитора, аранжировщика, скрипача Антона Чаплина. "Ребят 💎 @antonshaplin что ж ты со мной делаешь .....??!!!! Твой трек и текст меня просто взорвал!!! Я такого давно не испытывал ...😭 так люблю этот трек ... он про меня.." – заявил Билан.

Артист выложил видео, на котором запечатлел брошенного на снег огромного плюшевого мишку коричневого цвета. "Трек, как #наберегунеба 😭😱😨😰😩😫😫😫 спасибо, Тох ❤️👏🏼✔️что же ты со мной сделал 😩. !!!!" – прокомментировал музыкальную композицию Дима.

Подписчики отреагировали на эмоциональное состояние своего кумира и пришли к выводу, что Билан испытывает серьезные проблемы. "надо же...действительно вас накрыло..таким откровенным вы еще не были", "А что ты делаете с нами, Дима?! Эмоции и боль просто разрывают", "Не грусти так сильно, все будет хорошо", "Такие шедевры рождаются только от любви или сильной влюбленности. Вы так влюблены Дима? Не помню настолько сильной пронзительности в Вас последние годы, она проявилась именно сейчас, таким Вы были только в молодые годы.. как Ромео, вода песок.. " – провели полный эмоциональный анализ певца его фанаты.

Ранее Яна Рудковская успокоила переполошившихся поклонников Димы Билана относительно его новой прически (вернее, полного отсутствия оной). Продюсер артиста заявила, что ее подопечный сменил имидж ради нового проекта.

Еще несколько месяцев назад поклонники заметили, что с Димой Биланом что-то происходит. Певец сильно похудел и стал выглядеть изможденным. Позже выяснилось, что у него межпозвоночная грыжа. "В последнее время у меня были адские боли. Немели пальцы рук – я не мог делать элементарные вещи... Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ – препараты не действовали. Мануальщик нашел у меня даже не три, а пять грыж в позвоночнике", – признался артист.

Автор: Наталья Аряева14 марта 2017, 13:20

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