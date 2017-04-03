Ксения Бородина: Такие слова – это просто позор!

Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассказала о личной жизни. Она призналась, что пока не готова рожать третьего ребенка, и высказалась о ситуации, сложившейся с "Евровидением".

Ситуация вокруг "Евровидения" весьма неоднозначная и совершенно точно абсолютно скандальная. О том, что представительнице России Юлии Самойловой запретили въезд на Украину в течение трех лет, что означает ее невозможность выступить на песенном конкурсе, не высказался только ленивый. Не осталась в стороне и телеведущая Ксения Бородина. Оказывается, лицо "Дома-2" внимательно следит за ситуацией.

Так, Ксению выводят из себя слова людей, утверждающих, что инвалидам нечего делать на "Евровидении". "Такие слова – это просто позор! Лично я расстроена, что к нам так нехорошо отнеслись. Это неудивительно, конечно, мы должны только бородатых мужчин в платьях воспринимать нормально! Юля Самойлова – такая хорошая девочка. Она бы с достоинством там спела. Я считаю, что нам ехать вообще не нужно – и по скайпу вещать тоже не стоит!" – поделилась своим мнением Бородина.

Тем не менее, Ксения не стала оспаривать права Юлии выступить на "Евровидении". "Читала комментарии, где говорят, что незачем отправлять на конкурс инвалидов. Неприятно, что у людей есть такое мнение. Она же не в "Танцах со звездами" участвует. Евровидение – не конкурс, где нужно танцевать и девочка в кресле решила выехать и добиться жалости у зрителей. Юля поет и делает это замечательно. Нельзя говорить, что инвалиды не должны ехать на конкурс. Люди с ограниченными возможностями порой сильнее некоторых. В той же Европе инвалиды много раз участвовали в конкурсах, и никто по этому поводу не возмущался!" – цитирует Бородину "Собеседник".

Зашла речь и о личной жизни Ксении. По признанию ведущей, она пока не готова родить мужу наследника. "Первые роды у меня были долгие: 16 часов. Тейку родила проще: за четыре часа. Мне так и говорили, что вторые роды проходят быстрее. Я, конечно, хочу еще деток, но не хочу ходить беременной и рожать. Это так тяжело. Девять месяцев ходить с животом – Боже! Я и рожать боюсь страшно!" – призналась популярная телеведущая.