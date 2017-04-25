Орлова рассказала о разводе Бузовой

О разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова до сих пор судачит буквально вся страна. Не осталась в стороне и известная певица, соведущая Бузовой Ольга Орлова.

Ольга Орлова и Ольга Бузова познакомились относительно недавно. При этом, по словам артистки, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" как-то сразу расположила ее к себе. "Это произошло пару лет назад в компании общих знакомых. Мы как-то сразу прониклись друг другом, нашли темы для разговора. Все это время мы хорошо общались и даже предположить не могли, что когда-то будем вести один проект", – рассказала Орлова.

Когда Ольга узнала о том, что семейная жизнь подруги потерпела крах, она постаралась утешить ее всеми возможными средствами. "Конечно, я ее поддерживала, ведь это и женская, и дружеская солидарность. Для Оли все это было непросто", – сообщила исполнительница, деликатно умолчав о подробностях развода Бузовой и Тарасова.

Орлова уверена, что скоро ведущая телепроекта "Дом-2" найдет настоящую любовь, которая придаст ей сил и даст толчок к достижению новых вершин. Ольга очень четко видит потенциального возлюбленного приятельницы. "Во-первых, этот человек должен понимать особенности ее профессии. Многочисленные съемки отнимают огромное количество времени. Мужчина, который примет такой бешеный график своей второй половины, будет действительно ее любить. А еще избранник Оли не должен быть эгоистом, ведь тогда ей все время нужно будет посвящать ему. Думаю, Бузовой нужен мужчина-партнер", – цитирует Ольгу Орлову журнал "Дом-2".

Высказалась артистка и о певческой карьере Ольги Бузовой, чьи песни одна за другой покоряют российские чарты, однако не участвуют в ротациях радиостанций. "Оля очень здорово начала, у нее отличный старт. Бузова уже завладела сердцами поклонников в качестве певицы. С профессиональной точки зрения могу сказать, что Ольга исполняет хороший музыкальный материал, она молодец", – похвалила подругу Орлова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 29 2017 в 10:57 PDT

Напомним, недавно стало известно, что бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова стала новой ведущей "Дома-2". Певица составила компанию Ольге Бузовой, Ксении Бородиной и Владу Кадони.

