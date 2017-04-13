Бузова натянула розовые сапоги до живота

Телеведущая и певица появилась на премии в странном наряде. И тут же стала главной звездой вечеринки.

На гала-ужин канала "МУЗ-ТВ", посвященный оглашению номинантов ежегодной премии за музыкальные достижения, Ольга Бузова приехала последней. Однако сделала она это эффектно, сразив гостей внешним видом. Упоительно-розовые сапожки, напоминающие обувь электриков или рыбаков, стали самым ярким предметом гардероба прославившейся на проекте "Дом-2" красавицы. В тон была подобрана и губная помада.

По словам знающих людей, такие дерзкие сапоги – тренд сезона. Их цена якобы достигает 200 тысяч рублей, но смотрится подобная обувь, мягко выражаясь, странно. Бузова всегда была склонна эпатировать, заставлять говорить о себе любой ценой, так что поклонники привыкли. Но на сей раз она переплюнула сама себя.





Впрочем, если учесть, что Ольга претендует на российскую национальную премию в области популярной музыки в номинации "Прорыв года", все вопросы о странности отпадают. С недавних пор она позиционирует себя как певица. Вокальные данные Бузовой многим кажутся сомнительными, но девушка относится к этому всерьез, пишет о сольниках на престижных сценах и живет иллюзией, что сможет стать знаменитой артисткой.

