Бузова покинула Россию
"Совмещаем с Иришкой приятное с полезным. Сегодня гуляли по Лондону, поужинали в ресторане Аркадия Новикова, а завтра ждем вас всех в Трокси в 7 вечера, будем выбирать самую красивую девушку. Споем для Вас", – написала Бузова на своей странице в Instagram ведущая "Дома-2" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).
Total look by @olgabuzova_design ������ Совмещаем с Иришкой @dubtsova_official приятное с полезным �� Сегодня гуляли по Лондону, поужинали в ресторане Аркадия Новикова, а завтра ждём вас всех в Трокси в 7 вечера, будем выбирать самую красивую девушку �������� Споём для Вас, и я представлю вам свою новую коллекцию @olgabuzova_design �� Special for London ��❤️ #ялюблюсвоюработу
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