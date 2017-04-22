Бузова покинула Россию

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова улетела из России. 31-летняя певица, актриса, а теперь и бизнеследи отправилась в Лондон. Компанию Ольге составила коллега Ирина Дубцова.

"Совмещаем с Иришкой приятное с полезным. Сегодня гуляли по Лондону, поужинали в ресторане Аркадия Новикова, а завтра ждем вас всех в Трокси в 7 вечера, будем выбирать самую красивую девушку. Споем для Вас", – написала Бузова на своей странице в Instagram ведущая "Дома-2" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Подписчики позавидовали Бузовой. "Никогда не была в Лондоне, это тоже моя мечта детства)) А мы когда на английском проходили историю Лондона, мечтали туда попасть", -написала одна из поклонниц. "Оля, возьмите меня с собой", – попросилась другая. Нашлись и те, кто искренне рад приезду звезды: "Ура, сегодня вас увидим".

Ранее сообщалось, что Бузову пригласили в жюри конкурса красоты "Мисс СССР – Великобритания". Он пройдет 22 апреля в Лондоне. Восемь девушек поборются за звание "Мисс СССР-Великобритания". Особенность этого конкурса в том, что поучаствовать могут только девушки из Восточной Европы, в основном из стран бывшего СССР.

Перед отъездом Ольга снялась для афиш, которые будут оповещать о ее выступлениях в разных городах. Снимком певица тут же поделилась с подписчиками, однако фото вызвало недоумение у фанатов. По мнению многочисленных подписчиков, Бузова повторяет образ нынешней девушки ее бывшего мужа, модели Анастасии Костенко.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 20 2017 в 2:16 PDT

Фанаты посоветовали Ольге перестать копировать возлюбленную ее бывшего супруга и начать жить "собственной жизнью", оставив прошлое в прошлом, прекратить спекулировать на разводе и идти дальше.