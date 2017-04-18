Звезда "Дома-2" обратилась к Темниковой после расправы

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова обратилась к Елене Темниковой после расправы над свадебным платьем, которое учинила на съемках своего клипа. Телебрюнетка написала очень проникновенное сообщение певице.

Презентация клипа на новую песню Ольги Бузовой "Люди не верили", в котором та эффектно избавляется от своего подвенечного наряда (кто-то из репортеров даже предположил, что это то самое платье, в котором Ольга выходила замуж за Дмитрия Тарасова), состоялась только накануне, однако ведущая "Дома-2" уже записывает новую песню и ролик к нему.

Впрочем, в этой занятости Бузова не забывает о друзьях. Так, лицо скандально известного реалити-шоу опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram обращение к популярной исполнительнице Елене Темниковой. Как выяснилось, сегодня, 18 апреля, у нее день рождения. И Бузова не смогла остаться в стороне от праздника коллеги.

"Ты, наверное, уже спишь...я тебе в личку уже все сказала...но, хочется, чтоб когда ты проснулась, тебе было приятно 😌😌😌 С днём Рождения, моя талантливая @lenatemnikovaofficial 💋 Нашла эту фотографию с твоего концерта в Питере...Она такая живая и настоящая...в ней отражена любовь к тебе и всему тому, что ты делаешь 🙌🏻тебя слушать можно бесконечно...продолжай творить на радость своим поклонникам🙌🏻🙏🏻 лю❤️" – написала проникновенный пост Бузова, опубликовав фотографию, на которой запечатлена обнимающей Темникову за талию.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 17 2017 в 6:10 PDT

Ранее Ольга Бузова поблагодарила многочисленных поклонников за позитивные отзывы на видео к ее песне. "Спасибо большое за такие добрые слова... я понимаю, что мне удалось передать смысл...вы все поняли и все почувствовали... Несколько слов без формальностей, благодарностей и полезных ссылок... Просто это видео– честная история о том, как сложно не потерять себя за проблемами и мнениями людей со стороны. Клип о вере в свет, помогающей не останавливаться на пути к добрым переменам, не сдаваться в поисках свободной, сильной и счастливой себя 🙌🏻" – обратилась к фанатам новоиспеченная певица.