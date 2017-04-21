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Разведенная Дайнеко опять пойдет под венец

Виктория Дайнеко. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Популярная певица Виктория Дайнеко, расставшаяся недавно с супругом, пока еще не разочаровалась в любви и мужчинах. Исполнительница сообщила репортерам о своих планах посетить ЗАГС еще раз.
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Если, к примеру, звезде "Дома-2" Рустаму Солнцеву одного неудачного раза хватило, чтобы утратить интерес к такой форме отношений  ("Я уже был женат, больше не хочу", – отмахнулся от повторной женитьбы молодой человек), то Дайнеко желает вновь услышать вальс Мендельсона.

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Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

"Я надеюсь, что еще один раз выйду замуж, – призналась репортерам артистка. – Раньше думала, что схожу в ЗАГС один раз и навсегда. Как видите, не получилось. Очень многие мои стереотипные желания, которые были со мной со школы, не сбылись".

О том, что певица рассталась с мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом, журналисты сообщили в марте, хотя еще осенью прошлого года поклонники исполнительницы заметили, что она перестала публиковать в соцсетях совместные снимки с благоверным и удалила его из друзей.

Виктории удалось избежать депрессии после разрыва с супругом. С момента их расставания прошло почти полгода, и певица, воспитывающая маленькую дочь в одиночку, старается мыслить позитивно и не унывать.

Публикация от Dima (@kleymaan)

"Я разошлась со своим мужем, но от этого моя жизнь хуже не стала. Скорей даже лучше. Все, что ни делается, к лучшему. Давно ушло то время, когда нужно было жить вместе, чтобы быть понятым обществом. Конечно, нельзя после первой ссоры разбегаться, но если люди продолжают ссориться постоянно, то их отношения не принесут добра", – убеждена артистка.

Даже развод, по мнению звезды, может быть во благо. "Лучше каждому человеку дать шанс стать счастливее, чем с каждым днем делать друг друга несчастнее. Я за любовь во всем мире и за свободу выбора!" – цитирует Викторию сайт "Собеседник".

Молодые люди не стали сжигать мосты. "Так как у нас есть общая малышка, мы будем всю жизнь общаться", – отметила Дайнеко. Воспитание ребенка отнимает много сил и времени, поэтому о еще одном отпрыске исполнительница пока и не помышляет. "Даже не представляю, что бы делала, если бы у меня было двое или трое детей. Надо иметь надежную семью, чтобы не сломаться, – считает артистка. – Дети требуют очень много времени".

Автор: Елена Алешина21 апреля 2017, 18:19
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