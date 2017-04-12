Дайнеко лишила свекровь общения с дочкой

Вездесущие журналисты выяснили интересные подробности о расставании певицы Виктории Дайнеко и музыканта Дмитрия Клеймана. Близкая подруга артистки нашептала журналистам, что в результате разрыва пары пострадала свекровь звезды.

По словам осведомленного источника, Виктория не дает маме своего бывшего видеться с ребенком. Говорят, 4 апреля Дайнеко отпраздновала полтора года с момента рождения дочери и не позвала на вечеринку Клеймана. С барабанщиком артистка пребывает в затяжном, вялотекущем конфликте.

Еще осенью прошлого года поклонники исполнительницы заметили, что она перестала публиковать в соцсетях совместные снимки с благоверным и удалила его из друзей. Долгое время скрытная Виктория не комментировала свою личную жизнь. Но от папарацци ничего не утаишь. Новости о разводе пары не так давно взорвали СМИ, и Виктория признала, что они с Дмитрием действительно с некоторых пор живут порознь.

"У нас с мужем сейчас непростой период в отношениях, и мы решили временно разойтись по разным углам. Самое главное для меня – чтобы наши личные проблемы не отразились на ребенке", – призналась певица в одном из интервью.

Дочку Дайнеко воспитывает теперь в одиночку. Как сообщила репортерам некая девушка Аня, представившаяся подругой Виктории, певица даже запретила свекрови общаться с малышкой. Мол, исполнительница за два года брака так и не подружилась с родительницей своего избранника.

"Для Валентины Николаевны, мамы Димы, это больная мозоль. Она очень любит внучку, но, к сожалению, Вика свекровь как-то не жалует. Не заладилось у них с самого начала, ну а потом эта история с переписками всплыла... Насколько я поняла, Валентина Николаевна встала на сторону сына, поэтому невестка запретила ей видеться с внучкой", – цитирует Анну сайт "Экспресс-газета".

❤️�������������������� с Днём рождения Любимая ���������������� #mrsv29 #kleyman #funny #love Публикация от Dima (@kleymaan) Май 12 2016 в 7:59 PDT

Под "историей с переписками" подруга имела в виду тот случай, когда Дайнеко поймала Клеймана на общении с другой женщиной. "Она нашла у мужа переписку с какой-то девицей. Вроде ничего особенного, но кому это понравится? Поссорились тогда жутко, но потом помирились при условии, что больше подобное не повторится. Все, кто знаком с Викой близко, знают, что она в какой-то мере "параноик": после этой истории стала регулярно просматривать сообщения мужа. Ну, а кто ищет, тот всегда найдет", – отметила собеседница издания.

Анна считает, что все еще может наладиться. Виктория и Дмитрий не сожгли пока все мосты. На днях он обещал приехать к дочке, потому что очень соскучился. "Надеюсь, что эта встреча их сблизит и, быть может, даже помирит. Должен же кто-то сделать первый шаг!" – эмоционально сказала подруга певицы.

Примечательно, что официально супруги состоят в браке. "Я еще не развелась, – объяснила в недавнем интервью Виктория. – У меня с собой паспорт, там до сих пор штамп о браке. Все остальное никого не касается". Артистка уверяет, что в состоянии позаботиться о ребенке без посторонней помощи. "Я убеждена: женщине нужно быть цельной и независимой. Сегодня тебя любят, у тебя есть все, а завтра мужчина встретит другую – и ты лишаешься всего", – резонно заметила Дайнеко.