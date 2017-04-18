Муж Виктории Дайнеко тоскует в разлуке с ребенком

Муж певицы Виктории Дайнеко барабанщик Дмитрий Клейман тоскует вдали от дочери. Впрочем, с малышкой музыкант видится регулярно, и о том, как проводит время с наследницей, артист рассказал в интервью.

29-летняя Виктория Дайнеко и 22-летний Дмитрий Клейман на грани развода. Проблемы в паре начались буквально после того, как они оформили отношения в апреле 2015 года. Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает к этому поводы. Тем не менее, пока пара юридически еще вместе, хотя фактически они живут порознь. Общую дочь воспитывает Виктория. По мнению Дмитрия, главное в нынешней ситуации – быть достойными родителями для их крошки.

"У нее есть папа и мама, и мы сделаем все возможное, чтобы малышка ни в чем не нуждалась и чаще улыбалась. Я обожаю играть с моей маленькой принцессой, читаю ей сказки, мы часто смотрим вместе мультики. Очень переживаю, когда доченька болеет или плачет, безумно скучаю, если долго не вижусь с ней… Малышка живет с Викой, я ее регулярно навещаю у мамы. Кстати, и готовить для ребенка могу, при необходимости без проблем превращаюсь в лучшего шеф-повара планеты", – похвастался Клейман.

Дмитрий много работает: он занимается клубным проектом DrumPanda, а недавно открыл собственную барабанную школу. "Лично там преподаю, даю как индивидуальные уроки, так и мастер-классы, планирую в скором времени расширяться. Учеников уже достаточно. Все это в первую очередь для того, чтобы сделать дочку счастливой. Когда подрастет, будем думать, кем она станет: певицей, как мама, или, может быть, актрисой, спортсменкой или… президентом!" – цитирует музыканта Starhit.

Публикация от Dima (@kleymaan) Окт 30 2016 в 1:01 PDT

Несмотря на семейные проблемы, Дмитрий настроен оптимистически. От всех проблем его отвлекает дочка. "Когда я с ней, то ни о чем не думаю. На улице может быть дождь или ветер, а она – мой пляж, мое море, мое солнце. И, конечно, рядом со мной всегда друзья и родители: если возникнут трудности, они всегда помогут", – отметил Клейман.