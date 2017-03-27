Дайнеко рассказала о жизни после разрыва с мужем

Певица Виктория Дайнеко недавно рассталась с мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Однако официально супруги еще не развелись.

"Я еще не развелась, – объяснила Виктория. – У меня с собой паспорт, там до сих пор штамп о браке. Все остальное никого не касается".

Артистка уверяет, что в состоянии позаботиться о ребенке без посторонней помощи. "Я убеждена: женщине нужно быть цельной и независимой, – отметила она. – Сегодня тебя любят, у тебя есть все, а завтра мужчина встретит другую – и ты лишаешься всего. Я видела такие моменты в жизни, когда девушка оставалась с двумя детьми и была вынуждена существовать на копейки. С детства понимала: как бы ни сложилась моя семейная жизнь, я должна быть самостоятельной и независимой!"

Виктория старается уделять дочери много времени. Ей помогает няня, но по мере возможностей певица стремится делать все сама. Порой няня даже обижается на звездную хозяйку: "Что же вы мне, Виктория, ничего не разрешаете делать?" – цитирует ее Sobesednik.ru . "Я стала мамой не для того, чтобы поставить галочку и поехать заниматься своими делами", – уверена исполнительница.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Мар 26 2017 в 11:02 PDT

Дайнеко считает, что никогда не смогла бы отдать дочь на воспитание отцу. "Я точно не смогу. Я не такая. Я тут на три часа уехать из дома не могу: переживаю, как там моя малышка... Я знаю, на Западе такие вещи очень распространены. Но я бы так не смогла!" – подчеркнула Виктория.

Напомним, недавно стало известно, что певица рассталась с мужем Дмитрием Клейманом. По слухам, это случилось в начале марта. Виктория удалила из Instagram практически все совместные снимки. Она утверждала, что сейчас они с супругом переживают непростой период в отношениях и решили временно "разойтись по углам".