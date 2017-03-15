От семьи Фриске отрекся адвокат

Адвокат Александр Карабанов перестал сотрудничать с семьей покойной певицы Жанны Фриске. Защитник объяснил причины такого решения.

Александр Карабанов сообщил, что он и семья Жанны Фриске по-разному относятся к судебному процессу по делу денег, которые перевел "Русфонд" на лечение артистки. "Мы пока притормозили наше сотрудничество, потому что не совсем поняли некоторую инициативу родственников Жанны Фриске и некоторые вещи не рекомендовали делать. Условно говоря, наше мнение по судебному процессу разошлось. И то, что пошел вот этот процесс (наложили обеспечительные меры), это говорит об ошибочной позиции, о чем мы и предупреждали", – цитирует Карабанова НСН.

Адвокат считает решение суда по обеспечительным мерам законным. "Данная мера предусмотрена действующим законодательством, носит исключительно форму обеспечения, если вдруг решение будет принято против стороны семьи Жанны Фриске. Если решение будет все-таки в пользу, тогда все ограничительные меры снимаются", – объяснил Александр.

Отметим, что отец покойной певицы Владимир Фриске куда более эмоционально относится к решению суда. Едва услышав от журналистов вопросы по такому тонкому моменту как опись имущества, мужчина буквально разбушевался. Фриске пригрозил разбить журналистам камеру, если они не покинут его территорию. "Вы что вообще с ума сошли? Что камеру разбить? Что вы сюда приехали? Что вы хотите от меня? Вы вообще обнаглели. Не надо ничего говорить", – подлетел в одном халате к репортерам Фриске.

"Все пишите, что завтра уже вешаться будем, что дом отобрали. Ребята, я прошу – прекращайте это, перестаньте ходить", – прокомментировал решение суда Владимир. Напомним, 14 марта в Перовском суде Москвы прошло заседание, на котором рассматривалось дело по иску благотворительной организации "Русфонд" о судьбе денег, собранных в 2014 году на лечение певицы.

Истец попросил провести оценочную экспертизу, чтобы выяснить стоимость недвижимого имущества, которое имеется в распоряжении семьи певицы. Однако ответчики (в лице родителей Жанны) выступили против. В свою очередь, семья Фриске предложила временно наложить арест на наследственное имущество в качестве депозита (это так называемые обеспечительные меры на время тяжбы).

В связи с тем, что лишь один дом певицы в Подмосковье может стоить, по предварительным оценкам, порядка 60 миллионов рублей, что значительно превышает сумму иска, семья покойной Жанны Фриске надеется, что оценочная экспертиза суду не понадобится.