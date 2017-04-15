Шепелев сжалился над семьей Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил о готовности дать сыну Платону увидеться с семьей Фриске. Место и время встречи пока обговариваются.

Настойчивые представители семейства Фриске, которым долгое время не удавалось добиться встречи с Платоном, добились своего. Шепелев сам встретился с судебными приставами и расписался в судебном производстве, тем самым дав согласие на свидание сына с родственниками.

На каких условиях будет проходить встреча, остается неизвестным. Не исключено, что при общении Платона с семьей будет присутствовать Шепелев. Стороны обговаривают место и время свидания, передает "Комсомольская правда".

При этом приставы предупредили Шепелева, что ему грозит административное наказание, если он не даст семье Фриске встретиться с Платоном. Таким образом, мальчик сможет увидеться с дедушкой Владимиром, бабушкой Ольгой (мамой Жанны – Прим. ред.) и тетей Наташей.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Апр 6 2017 в 2:07 PDT

Напомним, родственники Жанны Фриске начали жаловаться на Шепелева после того, как им не удалось увидеться с Платоном в день его рождения. "Мы так надеялись лично поздравить мальчика! Моя жена три дня с 10 утра до 19 вечера стояла возле дома, где живет Шепелев. В надежде, что Платона поведут в садик или на прогулку, и она его увидит, передаст от нас подарок. Простыла, но ничего не добилась", – рассказал отец покойной артистки.

Семья Фриске обратилась к судебным приставам. Как писали Dni.Ru, те выписали штраф Шепелеву в размере пяти тысяч рублей.