Отец Жанны Фриске набросился на своего адвоката

Отец Жанны Фриске набросился на собственного адвоката. Мужчина обвинил юриста в краже 2,7 миллиона рублей.

Адвокат Сергей Гроза отстаивал интересы отца Жанны Фриске Владимира в борьбе за опекунство маленького Платона, сына покойной певицы. За услуги Грозы Фриске заплатил 2,7 миллиона рублей, однако адвокат дело проиграл. Более того, по словам Владимира, его адвокат состоял в сговоре с защитниками Дмитрия Шепелева, его оппонента.

Как рассказал Фриске, данная ситуация началась еще в прошлом году. Сергея Грозу ему посоветовали знакомые. Адвокат пообещал семье Фриске "вывести на чистую воду и Шепелева, и "Русфонд", а также уверил, что Платон останется с бабушкой и дедушкой.

"Изначально он запросил 50 тысяч долларов, я сказал, что у меня таких денег нет, но если надо – я по крупицам соберу. Мы договорились с ним на 35 тысяч долларов, потом еще в срочном порядке попросил 500 тысяч рублей для следователей. Моя дочка Наташа продала машину, мы и отдали деньги. Через какое-то время Гроза попросил еще 15 тысяч долларов", – рассказал Фриске.

Вот тут-то терпение отца певицы лопнуло и он отказался платить адвокату, пока не появятся первые результаты. "В итоге адвокат проиграл наше дело. Более того, мне объяснили, что он спелся с адвокатом Шепелева и за мое дело вообще не боролся. В итоге нам дали на общение с внуком жалкие полтора часа в месяц, а изначально Гроза обещал вернуть опекунство над Платоном", – заявил Владимир.

Теперь Фриске обвиняет Грозу в краже. "Я отдал 2,7 миллиона и хочу вернуть хотя бы половину. Я знаю, что он кинул нескольких людей. Например, у женщины он взял три миллиона рублей и действовал по такой же схеме. Я хочу лишить его лицензии", – цитирует Владимира Фриске Life.ru.

Издание отмечает, что пыталось связаться с адвокатом, однако, услышав вопрос, мужчина заявил, что не является Сергеем Грозой, и сообщил, что по телефону он подобные вопросы не обсуждает. При повторном звонке репортерам не удалось связаться с мужчиной.