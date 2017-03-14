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Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома

Жанна Фриске с папой. Фото: instagram.com/friskefan
Отец покойной Жанны Фриске Владимир Борисович Копылов с матами и угрозами набросился на репортеров, когда те приехали получить у него комментарии по поводу ареста дома. Один вид акул пера вызвал у родителя певицы приступ ярости.
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Ранее стало известно, что в Перовском суде прошло очередное заседание по иску "Русфонда", ответчиками в котором является семья покойной певицы Жанны Фриске. Дом, в котором проживают родители артистки, могут арестовать.

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Журналисты отправились прямиком к Владимиру Борисовичу, чтобы узнать у него подробности дела. Однако там их ожидал холодный прием. Отец Фриске разозлился, едва услышав слова об описи имущества семьи из-за отказа внести депозит в 21 миллионов. Копылов пригрозил разбить журналистам камеру, если они не покинут его территорию.

На сайте РЕН ТВ даже появилось видео, на котором запечатлена встреча папы Жанны и акул пера. Он вышел на улицу в халате и набросился на представителей СМИ, использовав в их адрес нецензурные выражения. "Вы что вообще с ума сошли? Что камеру разбить? Что вы сюда приехали? Что вы хотите от меня? Вы вообще обнаглели. Не надо ничего говорить", – возмущенно произнес Копылов.

К информации об описи имущества он отнесся с иронией. "Все пишите, что завтра уже вешаться будем, что дом отобрали. Ребята, я прошу – прекращайте это, перестаньте ходить", – попросил Владимир Борисович.

Напомним, дом, где сейчас проживают родители Жанны Фриске, оценивается в 60 миллионов рублей. Он может подлежать аресту. Об этом стало известно на заседании Перовского суда Москвы, где рассматривается дело по иску благотворительной организации "Русфонд" о судьбе денег, собранных в 2014 году для лечения певицы.

Истец попросил провести оценочную экспертизу, чтобы выяснить стоимость недвижимого имущества, которое имеется в распоряжении семьи певицы. Однако ответчики в лице родителей Жанны выступили против. Семья Фриске предложила временно наложить арест на наследственное имущество в качестве депозита.

Так как лишь один дом певицы в Подмосковье может стоить, по предварительным оценкам, порядка 60 миллионов рублей, что значительно превышает сумму иска, семья покойной Жанны Фриске надеется, что оценочная экспертиза суду не понадобится.

Общая сумма пожертвований составила 69,2 миллиона рублей. По желанию Жанны 32,6 миллиона были отправлены на оплату лечения девяти онкобольных детей. Российское законодательство не позволяет благотворительным фондам дольше года держать на своих банковских счетах целевые пожертвования. Поэтому деньги для продолжения лечения – оставшиеся 25 с лишним миллионов – были переведены на личный банковский счет певицы по договору с ней. Однако семья певицы смогла отчитаться об использовании чуть более трех миллионов из них. При этом договором предусмотрено, что в случае невостребованности деньги возвращаются в распоряжение "Русфонда".

Автор: Елена Алешина14 марта 2017, 17:24
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