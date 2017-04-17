Бузова уничтожила свое свадебное платье

Ольга Бузова обнародовала клип на новую песню "Люди не верили". По сюжету ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сжигает свое свадебное платье, и некоторые репортеры предположили, что Бузова по-настоящему уничтожила наряд, в котором выходила замуж за футболиста Дмитрия Тарасова.

На YouTube появилось видео Ольги Бузовой, снятое на новую песню "Люди не верили". В главной роли отметилась сама Бузова (впрочем, больше никого в кадре и не оказалось). Ольга примерила две роли: девушки в джинсах и джинсовой куртке с рюкзаком и неземного существа в белом платье и с белыми же огромными крыльями.

В центре сюжета оказались не только моральные метания страдающей Бузовой, которые та старательно воспроизводила на своем лице, но и свадебный наряд, эффектно сгорающий в конце ролика. По мнению журналистов Life.ru, Ольга использовала в качестве реквизита собственный подвенечный наряд, в котором выходила замуж за футболиста Дмитрия Тарасова.

Несмотря на то, что вскоре ролик был удален с ресурса, некоторые зрители успели оценить новое детище Бузовой. "Ну и норм", "Красиво снято))" – написали комментаторы. Однако многих фанатов песня разочаровала. В частности, поклонники выразили мнение, что предыдущие хиты новоиспеченной певицы были куда "сильнее".

"Однообразно....", "Мне одной кажется что это не ее голос ?", "Шлак😵", "кривляется,язык вываливается,какие-то пасы руками делает", "чтобы петь люди жизнь отдают, а она за месяц стада певицей, у которой голоса нету и поет постоянно под фанеру, причём на этой песни вообще не ее голос", "Ужас", "Фууу", "Песня по сравнению с теми двумя Оля как по мне вообще не о чем...", "Эта песня хуже тех двух. Хватит уже эксперементировать, 3-я попытка так же неудачная", – выразили свое мнение подписчики.

К слову, съемки клипа проходили на юге. Однако даже это обстоятельство не помешало Ольге закатить истерику из-за холодной погоды. Бузова должна предстать в образе ангела, стоящего по щиколотку в воде. Как только Ольге дали команду выходить на сушу, она немедленно вышла из образа и начала кричать. По всей видимости, вода была настолько холодной, что съемки этого эпизода можно было бы назвать пыткой для Бузовой.