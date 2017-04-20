Пугачева устроила праздник для детей Навки и Киркорова

Алла Пугачева закатила праздник для детей Татьяны Навки, певицы Жасмин и Филиппа Киркорова. Малыши остались в восторге от вечеринки.

15 апреля Алла Пугачева отмечала свой день рождения. Однако вопреки ожиданиям Примадонна решила провести этот день без помпы. На праздничный ужин она пригласила только самых близких. Зато спустя несколько дней после дня рождения, 19 апреля, артистка решила закатить вечеринку. Вот только главными действующими лицами стали не самых яркие представители отечественного шоу-бизнеса, а... их дети.

Гостями праздника, помимо детей Пугачевой и Галкина Гарри и Лизы, стали Алла Виктория и Мартин Киркоровы, дочь певицы Жасмин Маргарита, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежда, дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова и многие другие. Развлекали молодежь аниматоры в костюмах сказочных героев.

Разумеется, родители не смогли не отразить такой яркий праздник на своих страничках в различных социальных сетях. Так, в Instagram гордая мать Татьяна Навка, опубликовав видео. на котором запечатлена ее младшая наследница, написала: "Фуэте, пируэт или подготовка к четвертным прыжкам-покажет жизнь!!!👆🏻💪🏽👌🏻 " Фигуристка была в восторге от праздника. "Спасибо за чудесный детский праздник!🎉🎊🎀 Надюша , заснула не доходя до подушки 💓💓💓" – написала благодарственный пост Навка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 18 2017 в 12:37 PDT

Певица Жасмин не осталась в стороне. "А вы знали, что обнимашки заразительны? 😊 " – задала риторический вопрос подписчикам популярная исполнительница, опубликовав фотографию, на которой запечатлены ее дочь Маргарита, Мартин и Алла-Виктория Киркоровы, Надежда Пескова и другие ребята.

Публикация от Маргарита Шор (@margaritashor) Апр 19 2017 в 12:03 PDT

Аниматоры устроили для малышей забавное дефиле по импровизированному подиуму, сделанному из мягкого материала. Одной из самых ярких моделей оказалась дочь Жасмин. "Детское дефиле со случайными, но очень органичными элементами акробатики на вечеринке у Аллы Борисовны Спасибо большое 😊 Какие же детки замечательно непосредственные в этом возрасте ☺ " – умилилась Жасмин.