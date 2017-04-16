Пугачева встретила день рождения в откровенном платье

Королева отечественной эстрады Алла Пугачева отметила свой 68-й день рождения в компании близких друзей и родственников. Несмотря на тесный круг гостей, оценить наряд звезды благодаря многочисленным фотографиям с празднества смогли все поклонники певицы.

Свой день рождения Алла Пугачева решила встретить в свободном белом платье. Благодаря широкому вырезу воротника на многих снимках Примадонна предстала перед поклонниками с игриво обнаженным плечом. Многочисленные поклонники не могли не отметить, что выглядит встречающая свое 68-летие именинница просто чудесно.

Для того, чтобы лично поздравить королеву отечественной эстрады в ее доме собрались композитор Игорь Николаев с женой певицей Юлией Проскуряковой, актриса Олеся Судзиловская, дизайнер Валентин Юдашкин с женой Мариной, дочь Примадонны Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и детьми. Торжественный момент сбора гостей запечатлели на совместном фото. "С Днем Рождения, Мама!", – подписала снимок Кристина Орбакайте.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Апр 15 2017 в 10:22 PDT

Примечательно, что поклонники Аллы Пугачевой обратили свое внимание не только на фигуру Примадонны, но и на жену Игоря Николаева. Из-за свободного кроя футболки, в которой Юлия Проскурякова пришла на праздник, многие приняли складки на ее одежде за округлившийся живот. Прояснить ситуацию решила сама Пугачева.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 15 2017 в 10:52 PDT

"После предыдущего фото у пользователей и журналистов возник вопрос, не беременна ли Юля. Алла проверила: к сожалению, нет", – объяснил на своей странице в Instagram Максим Галкин. А праздник продолжился и после ухода большей части гостей.