Кушанашвили набросился на Пугачеву из-за новых песен

Журналист Отар Кушанашвили высказался относительно нового музыкального материала Аллы Пугачевой, с которым та якобы планирует вернуться на сцену. Критик сравнил песни Примадонны с паническими атаками.

Прежде чем раскритиковать Аллу Пугачеву в пух и прах, Отар Кушанашвили признался, что хорошо помнит то время, когда стеснялся того, что обожал Примадонну. "Но теперь я стесняюсь этого времени", – сообщил Отар. Далее Кушанашвили набросился на Пугачеву, сделав это в своем фирменном стиле.

"Если я скажу, что они невыносимы так же, как последние фильмы Терренса Малика, мне же придется долго объяснять, что такое есть Малик. Пунктирно: означенный человек снимал раньше волшебное кино, а теперь снимает унылое дерьмо, ахинею про онтогенез и филогенез и теорию струн", – выразил свое мнение Кушанашвили.

Затем журналист отметил, что песню "Нас бьют – мы летаем" Пугачева исполняет "с претензией". "Ей только кажется, что чем больше в песне громких, трескучих, звонких слов, тем она скорее сойдет за "полную особых недремлющих смыслов", – заявил Отар.

Кушанашвили предположил, что если бы Пугачева не покидала сцену, а продолжала бы выступать, то между ее незабываемыми хитами "эту не обеспеченную смыслом слов пьеску никто бы и не заметил". Однако с таким музыкальным материалом возвращаться на эстраду, считает журналист, нельзя. "Если ты возвращаешься – при такой-то кредитной истории! – то возвратиться надобно с песней как минимум не хуже, чем "Позови меня с собой", – уверен Кушанашвили.

Отар заявил, что новые песни Примадонны похожи на панические атаки. Однако причина в авторах этих композиций. "[Они] написаны людьми, живущими в мире, не знающем и не приемлющем других измерений, кроме того, чью суть можно выразить только кричащим газетным заголовком", – начал бичевать авторов новых песен Пугачевой Отар. Журналист заключил свою мысль словами, что эти люди изготовили для Аллы Пугачевой "невозможно патетичную агитку вместо целительной Песни".