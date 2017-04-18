Пышная грудь Рудковской вывалилась из платья

В столице состоялось престижное мероприятие – награждение премией "Самые стильные в России". На тусовке побыло множество представителей отечественного шоу-бизнеса, среди которых отметилась Яна Рудковская, чья грудь буквально вывалилась из наряда, по мнению блогеров.

В столичном концертном зале "Известия Hall" собрался весь цвет российского шоу-бизнеса. чтобы вручить и получить награды на премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO! Отметим, что это событие проходит уже в 12 раз. Неизменно гостей встречает главный редактор издания Светлана Бондарчук.

На сей раз неизменно стильной блондинке, как полагают пользователи Сети, всласть насмотревшиеся на фотографии знаменитостей, которые находятся в свободном доступе, вкус изменил. Бондарчук как-то "странно" смотрелась в красном платье в пол, которое якобы скрыло все изящество ее фигуры, сделав "абсолютно бесформенной".

Однако большое количество негативных отзывов получила Яна Рудковская. Продюсер вышла в свет в черном кожаном платье ниже колен, которое поддерживали две белые тонкие лямки. Дополнили образ пара черных шпилек на ногах и обилие ювелирных украшений, которые решила выгулять Яна. Казалось бы, образ продюсера безукоризнен, однако блогеры пришли к выводу, что якобы наряд Рудковской явно маловат в области груди, отчего внушительный бюст буквально вылезает "со всех сторон".

"Пышная грудь Яны прям вываливается из платья", "Яне пора забыть про Диоры-шанели и брать пример с советских партийных жен– заводить личную портниху. Потому что такое богатство достойно упаковать получится только в платье по спецпошиву))", "у Яны все вываливается))", "Ох, Яна... Впихнуть невпихуемое", "в подмышки запихала..:))", "У Рудковской и груди и подмышки все слилось в единый кошмар", – выразили свое мнение пользователи интернета.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Апр 17 2017 в 11:43 PDT

Кстати, Яна Рудковская получила награду в номинации "Богемный шик". Самой стильной по версии журнала стала фигуристка Аделина Сотникова, самым стильным мужчиной признали актера Милоша Биковича, ну а главную награду – "Самая стильная в России" – получила Татьяна Навка.