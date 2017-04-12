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Собчак и Бузову предложили посадить

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
История с пранкерской атакой на сенатора США Адама Шифа продолжается. Вован и Лексус от лица председателя Верховной Рады Андрея Парубия заявили, что готовы арестовать "агентов Кремля" Ксению Собчак и Ольгу Бузову.
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Появились новые подробности розыгрыша старшего демократа в Комитете разведки Сената США Адама Шифа. После того, как пранкеры ошеломили мужчину новостью о том, что "агенты Кремля" Ксения Собчак и Ольга Бузова собрали компромат на нынешнего президента США Дональда Трампа, Вован и Лексус от лица председателя Верховной Рады Андрея Парубия заявили готовность арестовать девушек, которые якобы в ближайшее время посетят Киев.

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"Собчак и Бузова очень скоро прибудут на Украину, и мы можем арестовать их и доставить в ваше посольство. Мы также можем экстрадировать их в вашу страну, и там вы можете поместить их в вашу тюрьму Гуантанамо", – цитирует пранкеров Life.ru. Адам Шиф ответил, что ФБР заинтересовано в получении информации, касающейся сбора компромата на Дональда Трампа, и готово обсуждать условия предоставления ценных данных.

Ранее российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, связавшись с Адамом Шифом, рассказали ему, будто Ольга Бузова, Ксения Собчак и Аркадий Укупник собрали компромат на американского президента Дональда Трампа. Якобы Бузова встретилась с будущим лидером США после конкурса "Мисс Вселенная" в 2013 году. Тогда Ольга будто сделала провокационные снимки Трампа, после чего отправила их своей подруге Ксении Собчак.

А еще Вован и Лексус сообщили Шифу, будто в этой ситуации замешан российский музыкант Аркадий Укупник, которого они назвали разведчиком. К слову, узнавший о розыгрыше певец со смехом воспринял информацию. "Круто! Поздравляю. Маразм крепчает, все нормально. Американцы вообще доверчивые ребята", – сказал Укупник.

Автор: Наталья Аряева12 апреля 2017, 12:41
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