Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой

Первый канал отказался от трансляции международного певческого конкурса "Евровидение", которое пройдет в Киеве в мае 2017 года. Об этом стало известно из вечернего выпуска новостей.

Причиной, из-за которой отечественные фанаты не смогут посмотреть "Евровидение" по телевизору, стал скандал вокруг Юлии Самойловой. Ранее украинские власти объявили о запрете на въезд в страну представительницы России. Служба безопасности объяснила это тем, что певица выступила в Крыму в 2015 году. Власти Незалежной посчитали это нарушением государственной границы.

Позже, 13 апреля, Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением по "Евровидению" в Twitter. "Украина обеспечит равные возможности всем участникам конкурса. Главное условие – уважение к украинскому законодательству", – сообщается в публикации.

Россия ответила на это отказом от трансляции "Евровидения". Об отмене показов Первый канал объявил в вечернем выпуске новостей.

Принимающая сторона предлагала заменить Самойлову на любого другого участника, но и тут получила отказ. Пресс-служба Первого канала заявила, что Юлия останется представительницей России на "Евровидении" в этом году. Альтернатива даже не рассматривается.

"Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым", – отметили представители Первого канала, добавив, что удаленное участие дискриминирует Самойлову и идет вразрез с правилами и принципами "Евровидения".

В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017https://t.co/JS3vcQ0uvp — Первый канал (@channelone_rus) 13 апреля 2017 г.

К слову, иностранцы потешаются над гидом по безопасности для гостей конкурса, который презентовала украинская полиция. Служители порядка дали иностранцам ряд советов, как вести себя в Киеве. Некоторые рекомендации рассмешили поклонников "Евровидения".

Например, полицейские просят зарубежных гостей избегать общения с агрессивными субъектами. Если контакт все-таки неизбежен, требуется не показывать страха. "Сведите к минимуму общение и будьте вежливы, не реагируйте на провокации и постарайтесь уйти. В случае опасности громко кричите и спасайтесь бегством", – рекомендует МВД Украины, а некоторые иностранцы из особо пугливых после таких советов спешат сдавать билеты.

Отметим, что организаторы все еще надеются вразумить Киев. "Мы продолжим диалог с украинской властью с целью обеспечения того, чтобы все артисты могли выступать на 62–м конкурсе "Евровидение", – пообещали они.